Da staunte Sascha Horstkötter: Die kleinen Besucher aus dem Davertdorf beschrieben dem Regisseur der Burgturmspielschar fast bis ins letzte Detail, wie die Bühne vor einem Jahr ausgesehen hatte. Die Moorkneipe wurde in der Kulisse für „Charleys Tante“ fast wieder lebendig.

Aber auch nur fast, denn die Kinder, denen der Förderverein „Die kleine Raupe“ wieder einen Blick hinter die Theaterkulissen der Burgturmspielschar ermöglicht hatte, fanden auf der aktuellen Bühne spannende Dinge. Ganz besonders reizte sie der Gang durch den Schrank, den Charleys Tante während des Stücks einige Male nimmt. Gerne hätten die Besucher auch das drehbare Bühnenteil im Einsatz erlebt. „Das müssen wir schonen. Wir haben noch nie so viel kaputt gespielt, wie in diesem Jahr“, erklärte Horstkötter den Jungen. Die Mädchen waren derweil in den Umkleideräumen und ließen sich von Lissy Taubitz schminken. Sie probierten Perücken aus und hatten Spaß beim Verwandeln, später auch auf der Bühne. Beispielsweise beim Mäuse zählen. Kulissenmaler Dieter Trautmann hat bei einem Stück im Knast einmal Mäuse im Bühnenbild untergebracht. Seither gehören die kleinen Nager dazu, ein kleiner Spaß, der bei den Kindern gut ankam.

Wo ein Schrank ist, ist auch eine Bühne. Foto: hbm

Zu sehen bekamen die Kinder auch, dass in diesem Jahr viel Technik im Einsatz ist. So ist der Motor, der eine Discokugel von oben einschweben lässt, auf eine Gummimatte montiert worden und ein zusätzlicher Schallschutz angebracht. Vom Technikpult aus ließen die Kinder auch Musik ablaufen.