Das Ehrenamt hat einen besonderen Stellenwert heutzutage. Denn ohne ehrenamtliche Tätigkeiten würde vieles nicht laufen. Gerade und vor allem auf dem Vereinssektor. Doch Ehrenamt bewirkt auch etwas. „Wer sich ehrenamtlich engagiert, der lebt länger und gesünder, sprich Ehrenamt ist die beste Medizin“, so Birgit Schulte Spechtel vom Landfrauen-Kreisverband Coesfeld. Und auch Beate Cornelius , Vorstandsteam Landfrauen Ascheberg, brachte dies in ihrer Begrüßungsansprache auf der Tenne der Familie Frenking, am Freitag bei der diesjährigen Generalversammlung der Landfrauen Ascheberg, zum Ausdruck. Mit einem schlichten aber dennoch herzlichen Dankeschön. „Es ist an der Zeit, Danke zu sagen, denn ohne die vielen Engagierten würden ganz viele Dinge hier nicht möglich sein“, so Cornelius.

Mit den vielen Dingen meinte sie die zahlreichen Aktivitäten und Programmpunkte, die die Landfrauen jährlich stemmen. Über diese gab Maria Bolte in ihrem Jahresbericht nähere Einblicke. Und der zeigte, dass ein vielfältiges Jahr hinter den Ascheberger Landfrauen liegt. Bolte erinnerte an Radtouren, an das Karnevalsfrühstück oder auch an viele Großveranstaltungen, bei denen sich die Landfrauen eingebracht haben. Dabei gaben sie dann bei der Italienischen Nacht beispielsweise mit ihrem Reibeplätzchenstand ein Debüt. Auch bei der Gewerbeschau sorgten sie mit ihrem Café für ein Highlight. „Ihr seht, es gibt jede Menge zu tun bei uns“, so Cornelius. Bei der Gelegenheit rief sie auch potenzielle Mitstreiter auf, sich Gedanken zu machen, ob eine Mitarbeit im Vorstandsteam eine Option wäre. „Wir haben zwar noch zwei Jahre Zeit bis zu den Neuwahlen, aber die gehen auch immer schnell rum.“

Margret Horstmann gab einen Einblick in die Welt der Zahlen. Die beiden Kassenprüferinnen Petra Drees und Maria Sträter bescheinigten eine einwandfreie Kassenprüfung. Sträter scheidet nun turnusgemäß aus. Für sie übernimmt Sabine Mißmaht-Lohe. Ferner machte Horstmann auf die Kabarett-Veranstaltung für Land- und Nichtlandfrauen am 9. Februar (Sonntag) um 18 Uhr in der Aula der Sekundarschule Lüdinghausen aufmerksam. Am 20. und 21. März heißt es bei den Landfrauen: „Wir werden kreativ“. Interessierte können sich bei Margret Horstmann anmelden. Birgit Schulte Spechtel wartete abschließend mit Zahlen auf, die erschrecken. „Oder wussten Sie, dass in Deutschland pro Stunde 320 000 Plastikbecher verbraucht werden?“ Plastikvermeiden ist zwar ein gängiges Thema, aber ihr Vortrag zum Thema „Gib Plastik einen Korb“, barg viele interessante Ansätze. Dieses Thema wird die Landfrauen Ascheberg im Herbst mit einer gesonderten Veranstaltung beschäftigen. Eine von vielen, die natürlich auch nur durch ehrenamtliches Engagement gestemmt werden kann. Klaus Hagedorn referierte bei der Versammlung abschließend zum Thema „Lügen, Dramen und ganz viel Milde.“