Vorstandswahlen standen am Sonntagmorgen im Fokus der Jahresversammlung des Herberner Imkervereins in der Gaststätte Deitermann. Das Honigjahr 2019 resümierte der Vorsitzende Ludger Bohnenkamp als „sehr bescheiden“.

Für die Imker in der Gemeinde Ascheberg ist die Honig-Ausbeute im vergangenen Jahr nicht gut ausgefallen. Regen, niedrige Temperaturen und viel Niederschlag im Mai hatten es den Bienen schwer gemacht. „Somit war der Frühjahrshonig sehr schlecht und der Ertrag im Sommer durchschnittlich“, erklärte Bohnenkamp.

Während die Honigerträge 2019 eher mäßig waren, gibt es im Vereinsleben nur positives zu berichten. Im vergangenen Jahr gab es zwei Neuzugänge in den Vereinsreihen. Rund 100 Bienenvölker werden zur Zeit von 26 Vereinsmitgliedern betreut. Ein neues Vereinsgärtchen in der Forsthöveler Bauerschaft haben sich die Imker jetzt ebenfalls zugelegt. Vereinsinterne Veranstaltungen sollen dort durchgeführt werden, aber auch ein paar Bienenstöcke sind hier untergebracht. „Eine tolle Sache ist das. Wir werden an dem neuen Standort noch etwas Arbeit investieren aber das machen wir gerne“, sagte der Vorsitzende.

Weiter ging es unter dem Punkt „Wahlen“. Vollstes Vertrauen gaben die Mitglieder ihrem Vorstand mit Ludger Bohnenkamp (1. Vorsitzender) und Wilhelm Stentrup (2. Vorsitzender) und Schriftführer Uwe Stegemann. Das Trio wurde von den einstimmig wiedergewählt. Eine besondere Ehrung gab es anschließend für Fritz Meister . Seit nunmehr 50 Jahren ist er dem Imkerverband angeschlossen. Eine Urkunde überreichte Bohnenkamp an den Jubilar und ernannte ihn zusätzlich zum Ehrenmitglied des Vereins.

In diesem Jahr finden wie gewohnt alle zwei bis drei Monate die Imkerstammtische des Vereins statt. Präsentieren wird sich der Verein wieder auf dem Frühlings- und Kartoffelfest wie auch auf dem Herberner Weihnachtsbasar.