„Ohne Zelt wäre nichts gelaufen.“ Ludger Walter und Martin Bußkamp dankten jetzt der Jugendfeuerwehr Ascheberg für ihren Einsatz bei der Adventsausgabe von „Ascheberg trifft sich“. Wegen des miesen Wetters nutzten viele Besucher das trockene Zelt, das die Jugendfeuerwehr auf dem Katharinenplatz aufgebaut hatte. Trotz des ergiebigen Regens blieb am Ende ein Betrag von 320 Euro über, den Walter und Bußkamp jetzt überreichten. Zum großen Teil ist er durch den Verkauf von Holzteilen zusammengekommen. Sie wurden von Helmut Schilling gestiftet. Damit fließt quasi Geld von der Ehrenabteilung der Wehr – ihr gehören Walter und Schilling an – in Richtung Feuerwehrnachwuchs.