Rechtzeitig wach geworden ist eine Familie an der Südstraße in Herbern am frühen Montagmorgen. Gegen 3.30 Uhr rückten Freiwillige Feuerwehr , Rettungsdienst und Polizei aus, weil ein Brand im Wohnzimmer gemeldet worden war. „Dort ist wohl ein Adventskranz, der übrig geblieben ist, angefangen zu brennen“, informiert Carsten Gausepohl , Löschzugführer in Herbern, über die Ausgangslage. Der Sohn der Familie habe den Brand mit einem Eimer Wasser gelöscht. Gausepohl berichtet weiter: „Wir haben dann kräftig durchgelüftet und die Möbel sowie die Holzvertäfelung auf Glutnester untersucht. Dort war nichts mehr zu finden.“ Die Menge an Holz in dem Raum hätte durchaus zu weitaus schlimmeren Folgen führen können. „Eine Viertelstunde später wäre das ein richtiges Feuer gewesen“, glaubt Gausepohl. Wie der Brand mitten in der Nacht bemerkt worden ist, können weder Feuerwehr noch Polizei erklären. In dem Wohnzimmer, so Gausepohl, sei auf jeden Fall kein Rauchmelder eingebaut gewesen. Aus der Nachbarschaft ist zu hören, dass die Bewohner von einer unruhigen Hauskater geweckt worden seien.

Die dreiköpfige Familie wurde vom Rettungsdienst behandelt, eine Frau wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gefahren. Ohne ihren Hauskater hätte der Rauch für die Bewohner zu einer ernsten Bedrohung werden können.