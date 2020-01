Seniorenbeirat wird im Sommer neu gewählt

Der Seniorenbeirat hat 2019 eine ganze Menge bewegt. „Zu den Highlights zählen dabei sicherlich die Notfalldose, der Pedelec-Tag sowie die Teilnahme am Ausschuss Mobilität und Inklusion“, hob Karl-Heinz Bartsch , Vorsitzender des Gremiums, beim Neujahrsempfang auf Frenkings Tenne die wichtigsten Punkte hervor.

Vieles wurde in Bewegung gesetzt oder initiiert, „da heißt es nun dranbleiben.“ Gemeint ist damit beispielsweise der erweiterte Busverkehr. So ist beispielsweise ein Bürgertaxi zum Bahnhof anvisiert aber auch Krankenfahrten zu den Krankenhäusern nach Hiltrup und Lüdinghausen. „Die Umsetzung kann jedoch nicht von heute auf Morgen erfolgen“, machte Bartsch deutlich und bat in diesem Zuge um ein wenig Geduld. Der Ausblick auf dieses Jahr zeigt: Es gibt viel zu tun. So strebt der Seniorenbeirat ein neues Projekt mit der Offenen Jugendarbeit Ascheberg (OJA) an. Worum es sich dabei genau handelt erfahren die Bürger bei zwei Infoveranstaltungen, die am 12. Februar im Bürgerforum Ascheberg und am 13. Februar in den Räumlichkeiten der OJA Herbern stattfinden.

Die Wahl zum Seniorenbeirat ist ein weiteres Thema, was in 2020 beschäftigt. „Die Wahlen sind zwar erst im Sommer, aber im März wollen wir beginnen, uns aktiv um Kandidaten zu bemühen“, so Bartsch. Derzeit sind neun Senioren aktiv, zwei davon sind aus Herbern. Das Ziel, das angestrebt wird, „sind 15 aktive Kandidaten, denn auf diese Weise ist es möglich, die vielen Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen“. Anmeldungen können ab sofort erfolgen. Der Seniorenbeirat hat ein Büro im Rathaus und ist dort auch telefonisch unter ✆ 0 25 93 / 6 09 12 30 jederzeit erreichbar.

Bürgermeister Dr. Bert Risthaus übermittelte den vielen Gästen zunächst einmal gesunde Neujahrsgrüße. Er dankte dem Seniorenbeirat für seine Arbeit: „Gemeinsam haben wir viel bewegt.“ Auch der erste Bürger bezog sich dabei auf das Thema Inklusion und Mobilität. „Gemeinsam haben wir einen Plan erstellt, um Barrieren im Ort abzubauen und der wird nun nach und nach abgearbeitet.“ Am Rathaus hat sich diesbezüglich schon einiges getan. So werden dort gerade Arbeiten auf dem Parkplatz durchgeführt und breitere Stellplätze geschaffen. Ferner soll eine elektrische Tür eingebaut werden. Und dann gibt es noch einen neuen Briefkasten. „Einen, über den man dann auch mit den Rathausmitgliedern telefonieren kann.“ Der Weg ins Rathaus wird auf diese Weise leichter gemacht.

Auch das virtuelle Rathaus wird neu aufgebaut. „Ein barrierefreier Internetauftritt mit Lupenfunktion, Gebärdensprache, so dass auch eine einfache Kommunikation via Internet möglich ist“. Ferner teilte Risthaus mit, dass in Ascheberg einige Plätze neugestaltet werden sollen. „Da suchen wir noch Planer. Die müssen auf der Grundlage der Bürger planen“, ermunterte er in diesem Zuge zur aktiven Beteiligung der Bürger. Die Pflegebedarfsplanung war ein weiterer Punkt. Dort nannte Risthaus unter anderem den geplanten Umbau des Ascheberger Altenheims, eine zweite Tagespflegeeinrichtung, „aber auch in Herbern wird sich einiges tun“, wandte er sich an die vielen Herberner Gäste.

Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier ging auf das Thema demografischer Wandel ein. Von 2017 bis 2030 steigern sich die über 80-jährigen in der Gemeinde um 36,5 Prozent. Da seien dann Einrichtungen wie stationäre Pflegeplätze, Tagespflege und ambulante Pflegen unerlässlich. Ein umfassendes Thema, das viel Arbeit beinhaltet. Hierüber soll am „runden Tisch“ am 17. Februar um 15 Uhr ausführlicher gesprochen werden.

Zum Thema 27. Januar um 19 Uhr Info Abend Car-Sharing im Rathaus ...

Zum Thema 11. Februar um 18 Uhr Workshop und Ideensammlung barrierefreie Plätze ...