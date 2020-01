Die Interessengemeinschaft für den Erhalt der Linden an der Sandstraße hat beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) in Recklinghausen beantragt, die Bäume in das Alleenkataster eintragen zu lassen. Sie würden damit einen höheren Schutz genießen.

Die Interessengemeinschaft bilden Karin und Werner Sabe, Monika und Ludger Peschka, Ellinor und Dr. Rüdiger Vogt, Gaby und Peter Sommer, Ulrike und Hans Werner Schlottbohm, Helga und Berthold Roßmöller sowie Marie-Luise und Josef Koch. Neben einem ausgefüllten Fragebogen haben sie eine Beschreibung von Landschaftsarchitekt Norbert Stuff beigelegt. Er stellt fest, dass die Baumreihen zu beiden Seiten der Straße die Vorgaben für das Eintragen ins Alleenkataster erfüllen. Dazu müssten Baumreihen einer Art grundsätzlich mindestens 100 Meter parallel verlaufen, etwa den gleichen Abstand und in der Regel das gleiche Alter haben. Alleen genießen in NRW einen Schutzstatus, der über das Bundesnaturschutzgesetz hinaus geht. Bei den Bäumen auf der Sandstraße seien augenscheinlich bereits vor Jahren Rückschnitte erfolgt. Daraus lasse sich folgern, dass in den Bäumen Höhlen und Nischen sind, die vor einem Eingriff gutachterlich untersucht werden müssten. Das Thema wird auch am Donnerstag vom Fachausschuss im Rathaus besprochen.