Der Start ist harmonisch verlaufen

„Wir sind sehr zufrieden. Es läuft prima.“ Pfarrer Stefan Schürmeyer öffnet die Tür, spendiert einen Kaffee und verteilt ein kurzes Lob an Sandra Schulz . Sie hat vor gut einem halben Jahr als Leiterin des Verbundes der fünf katholischen Kitas ein Büro im Ascheberger Pfarrhaus bezogen. Ihr Urteil über den Start schließt an Schürmeyer an: „Mein Glück war, dass ich alle Leute kenne. Kurze Wege und bekannte Gesichter sind ein großer Vorteil, die Herausforderung anzunehmen.“ Beteiligt an dem neuen Geschehen sind auch die fünf Leiterinnen. Ulrike Büker von der Kita St. Benedikt in Herbern findet ebenfalls kein Haar in der Suppe: „Da wir uns alle aus Leiterinnenrunden schon lange kennen, waren wir froh, dass eine von uns diese Aufgabe übernommen hat.“ Die Gespräche erfolgten immer auf Augenhöhe. Sie habe nie das Gefühl gehabt, etwas abgeben zu müssen: „Im Gegenteil, ich bekomme Hilfe. Es läuft rund.“

Eine der ersten Aufgaben der neuen Verbundleiterin war das Erstellen des Haushaltsplan 19/20. Dazu mussten alle Daten der rund 120 Mitarbeiter und zu den Sachkosten zusammengetragen werden. „Es gab Sanierungsbedarf. In der Hildegardis Kita gab es eine neue Küche. In allen Kitas mussten fehlende Fluchttüren, die sich nach außen öffnen lassen, eingebaut werden“, berichtet Schulz. Das Zusammentragen der Zahlen endete mit der Fahrt zur Zentralrendantur, wo aus den Daten der Haushaltsplanentwurf entstand, der dann dem Kirchenvorstand vorgelegt wurde. Und damit ist schon klar, dass eine Verbundleiterin Netzwerkerin mit fünf Kitas, fünf Leiterinnen und dem Kirchenvorstand ist.

Mitarbeiterstunden müssen angepasst werden

Ein großer Arbeitsblock ist zum neuen Kindergartenjahr hin, das Personal passend zu planen. Wenn Eltern mehr oder weniger Stunden buchen, hat das Auswirkungen auf die Mitarbeiterstunden. „Da geht es darum, wer Stunden abgeben kann. Im anderen Fall suche ich Mitarbeiter, die aufstocken wollen“, erläutert Schulz. Im Sommer dürften durch die Beitragsfreiheit des zweiten Kindergartenjahres mehr Stunden für die Kinder gebucht werden.

Schulz ist es wichtig, in engem Kontakt mit den Mitarbeitern zu bleiben. So besucht sie dienstags die Kitas in Davensberg und Herbern, mittwochs ist sie in den beiden Ascheberger Kitas. In Mitarbeitergesprächen geht es von Weiterbildung bis Rentenfragen. Alle vier Wochen kommen die Leiterinnen zusammen. Schulz sammelte für sie Infos und gibt sie dort weiter. Weil ihr das Administrative schon immer gelegen habe, klappe die Arbeit insgesamt gut. Anfangs habe sie bei Kinderlauten, die von außen ins Büro dringen, noch wehmütig geschaut. Die Phase sei überwunden und „man merkt, wie viel man schaffen kann, wenn keine Kinder in der Büroecke spielen“.

Auf der Agenda steht ein Leitbild für die fünf Kindergärten. Hier sei insbesondere klar zu machen, dass Kitas familienergänzend tätig seien und Familien nicht ersetzen würden. Dazu steht die Rezertifizierung des Familienzentrums Ascheberg an. Mit der Mitarbeitervertretung soll eine Überstunden-Regelung getroffen und über Urlaube gesprochen werden. Und in Herbern ist gerade die Stelle der Leiterin der Kita St. Benedikt ausgeschrieben worden – eine wichtige Personalie.