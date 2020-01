Tafel bekräftigt ihre Grundsätze

Das Ascheberger Tafel-Team wächst. Moderat, aber beständig. Der zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts gegründete Verein hinter dem Einsammeln und Verteilen von Lebensmitteln ist im vergangenen Jahr mit dem Bürgerpreis der Gemeinde Ascheberg ausgezeichnet worden. Die Ehrung von zehn langjährigen Mitstreitern stellte Vorsitzender Martin Hörster am Montagabend bei der Mitgliederversammlung in der Gaststätte Elvering als Höhepunkt heraus. Insgesamt berichtete der Vorsitzende von einem ruhigen Jahr und machte noch einmal klar, welchen Sinn die Arbeit hat: Einerseits gebieten es Achtung, Respekt und Ehrfurcht mit Lebensmitteln, die in der Natur entstehen, sorgsam umzugehen: „Wir sind uns sicher, dass es falsch ist verzehrfähige Lebensmittel zu vernichten.“ Statt sie sinnlos wegzuwerfen, sei es besser, sie an bedürftige Menschen und soziale Einrichtungen weiterzugeben. Hörster machte auch klar: „Unsere Ausrichtung bezüglich der Empfänger der Ware ist allein die Bedürftigkeit. Ethnische Herkunft, Geschlecht und Religion sind für uns unbedeutend.“ Gegenseitiger Respekt und gegenseitige Achtung seien die Grundlage des Miteinanders. Im Alltag sei ferner die Lebensmittelhygiene unerlässlich. Auf dieser Grundlage habe sich die Tafel durch immer frische Erfahrungen, Eindrücke und Aufgaben zum Status Quo entwickelt. Aus vielen Provisorien seien über die Jahre Lösungen entstanden.

Finanziell, so Kassenwart Manfred Theil, sei es gelungen Rückstellungen zu bilden, wenn der Kühltransporter, der acht Jahre alt und 120 000 Kilometer gefahren sei, technische Probleme bekomme. Möglich gemacht hat das Bilden von Rücklagen auch Geld, dass Straffällige an soziale Einrichtungen zu überweisen haben. „Unser Kassierer gehört zu den wenigen Menschen, die sich über Post von der Staatsanwaltschaft freuen“, kommentierte Vorsitzender Hörster den Vorgang. Er kündigte für das nächste Jahr den Kauf eines Kühl- und Gefrierschrankes für die Ausgabe an. Bei dem aktuellen Gerät sei die Temperatur während der zweistündigen Ausgabe kaum zu halten. Die Lidl-Stiftung habe ihre Unterstützung schon zugesagt.

Als der Verein hinter der Tafel 2011 gegründet wurde, wollte Ute Henrotte, die schon vorher aktiv war, kürzer treten. Die Davensbergerin machte dann doch im Vorstand mit und blieb bis zum Montagabend. Nach neun Jahren gab sie ihr Amt als zweite Vorsitzende an Eddy Lütteke weiter.

Den Vorstand bilden nach einstimmigen Wahlen Vorsitzender Martin Hörster, die zweiten Vorsitzenden Eddy Lütteke und Hildegard Fenski, Kassenwart Manfred Theil, Protokollführerin Hanna Schlinge und die neuen Beisitzerinnen Anne Schlüter und Annegret Weiß. Als Kassenprüfer treten Annette Baumhöver und Werner Jung in die Fußstapfen von Hildegard Kuhlmann und Ludger Wobbe, Sie hatten über eine sauber geführte Kasse berichtet.

Nach dem schnell und harmonisch abgewickelten offiziellen Programm wechselten die Mitglieder an eine gedeckte Tafel zum Dankeschönessen.