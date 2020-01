Davensberger Bezirke werden „angefüttert“

Der Wahlausschuss der Gemeinde Ascheberg war schnell: Im November 2019 hat er die Grenzen für die Wahlbezirke zur Kommunalwahl am 13. September gezogen. Nach den Buchstaben des Gesetzes. Dort ist festgelegt, dass die einzelnen Bezirke räumliche Zusammenhänge widerspiegeln müssen. Damit das umsetzbar ist, erlaubt das Kommunalwahlgesetz, dass die Zahl der Einwohner in einem Bezirk bis zu 25 Prozent vom Mittelwert abweichen dürfen.

Doch dann befasste sich der Verfassungsgerichtshof in Münster am 20. Dezember mit der Stichwahl der Bürgermeister. Dabei schauten die Richter quasi im Vorbeigehen auch auf den gesetzlichen Passus zum Bilden der Wahlbezirke und nahmen, so Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, dort eine „teleologische Reduktion“ vor. Soll heißen: Ihnen weichen 25 Prozent zu weit vom Sinn und Zweck der verfassungsmäßigen Gebote der Wahl- und Chancengleichheit ab. Sie zogen mit 15 Prozent eine neue Obergrenze.

Darauf hat der Städte- und Gemeindebund die Kommunen hingewiesen. Aus Gründen der Rechtssicherheit empfahl er, Wahlbezirke neu zuzuschneiden. Die neue Sichtweise machte bei den beiden Davensberger Wahlbezirken Probleme. Denn es wurden Bezirke gebildet, die um 21,45 und 17,22 Prozent nach unten vom Mittelwert abweichen. „Wir müssen diese beiden Bezirke also anfüttern“, erklärte Johannes Goßheger, der in der Verwaltung die Wahlen organisiert. Dazu hatte er sich bei den angrenzenden Ascheberger Bauerschaften bedient. Hambrock und Vierhegen werden aus dem Wahlbezirk sechs zum Wahlbezirk acht, Davensbergs westlicher Bereich, zugeschlagen. Der östliche Wahlbezirk des Davertdorfes wurde um die Straßen An der Haselburg, Schnittmoor, Steenrohr und Zum Klosterholz ergänzt. Der SPD-Vorschlag, durch Umschichten an der Plettenberger Straße einen reinen Davensberger Bezirk zu bilden und alle Außenbereiche dem anderen Bezirk zuzuordnen, fand keinen Gefallen. „So haben wir einen räumlichen Bezug“, begründete Ulrich Kalthoff (CDU).

Die Alternative, alle Wahlbezirke zu überarbeiten, um ihre Größe weiter anzugleichen, stand nicht zur Debatte, weil Verwaltung und Ausschuss an der Vorgabe, möglichst ortsscharfe Wahlbezirke zu bilden, festhielten. So hat der Wahlbezirk eins in Ascheberg 1170 Einwohner, der „angefütterte“ Wahlbezirk neun in Davensberg nur 910 Einwohner, was mit einer Abweichung von 14,39 Prozent vom Mittelwert (1063 Einwohner) gerade so dem Urteil der Verfassungsrichter Genüge tut.