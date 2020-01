Die traditionelle Winterwanderung des Betreuer- und Kochteams des Ministrantenferienlager St. Lambertus Ascheberg fand jetzt statt. Auf der Runde durch die Bauerschaften Aschebergs wurden schon viele Ideen gesammelt, so zum Beispiel, dass das Ferienlager in diesem Jahr unter ein Motto gestellt werden soll. Außerdem wurden einige neue Leiter im Team willkommen geheißen. Verabschiedet wurde Sven Haverkamp als Oberleiter, für den Elly Wagemann aus dem Kochteam nachrückt.

In diesem Jahr geht es das erste Mal nach Rauenstein in Thüringen. Direkt am bayrischen Wald gelegen, beziehen die Ascheberger ihr Hobbitdorf, welches mit riesigen Spielwiesen und einem angrenzendem Freibad ausgestattet ist.

Von 11. Juli bis 25. Juli (Samstag bis Samstag) haben 110 Kinder die Chance, ganz besondere Ferien zu erleben und der Langeweile zu Hause zu entfliehen. Natürlich wurde darauf geachtet, dass die Gruppe pünktlich zum Kirmesstart wieder zu Hause sein wird. Mitfahren können Mädchen und Jungen ab der dritten Klasse bis einschließlich 14 Jahre. Eindrücke vom Lageralltag sind auf der Website erhältlich. Das Anmeldeformular sowie weitere Information erhalten Interessenten auf der Homepage der Pfarrei unter: katholische-kirche-ascheberg.de und unter ✆ 0 25 93/ 9 58 99 90 (Leon Ruhmöller). Anmeldeschluss ist in diesem Jahr der 8. Februar.