Tore am Fließband: Beim mittlerweile 21. offenen Kickerturnier der Herberner Borussen in der Vereinsgaststätte „Zur alten Mühle“ lagen Jubel und Ärger dicht zusammen. In 302 Spielen wurden 3073 Tore geschossen. 98 Teilnehmer bedeuteten einen neuen Teilnehmerrekord. Es standen sich begeisterte Kicker und Kickerinnen aus Herbern, Werne, Hamm, Lüdinghausen, Kamen und Senden gegenüber und auch der ein oder andere Bundesligist war durch Trikots seiner Fans vertreten.

Bei den Damen, die traditionell am Samstag die Siegerinnen ermitteln, setzten sich in einem spannenden Doppel Kristin Malkemper und Lina Kunstleben gegen Jasmin Böcker und Lisa Hellwig durch. Marion Böcker und Margarete Kochmann gewannen Bronze.

Die besten Männer. Foto: privat

Bei den Herren setzen sich am Sonntag in einem spannenden Finale Andreas Schlüter und Andre Perschmann gegen Marco und Andreas Böcker durch. Christian und Matthias Certa kamen auf Platz drei. Im Einzel gewann Christian Certa gegen Leon Krampe das große Finale zum Abschluss. das kleine Finale gewann Hartwig Rose, der damit Dritter wurde.

Die Organisatoren sprachen von einem tollen Turnier, mit vielen neuen Teilnehmern und freuen sich auf das 22. Turnier im Januar nächsten Jahres. Ein besonderer Dank geht an die Sponsoren, die jedes Jahr dafür sorgen, dass verschiedene Preise an die Gewinner ausgeschüttet werden können. Der erspielte Erlös wird in diesem Jahr an das Seniorencafé des Pflegedienstes Vorspohl in Herbern gespendet. Die Übergabe erfolgt beim Stammtisch im März.