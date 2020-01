Genossenschaft auf Wachstumskurs

Voll und ganz zufriedene Gesichter gab es am Dienstagabend in Frenkings Festscheune, wo 170 Mitglieder und Gäste zur Generalversammlung der Raiffeisen-Genossenschaft Ascheberg gekommen waren. Der Gesamtumsatz kletterte auf 36,5 Millionen Euro, was gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 5,8 Prozent bedeutet. Hier hätten sich vor allem Preissteigerungen ausgewirkt, erklärte der Geschäftsführer Andreas Baumeister , der jetzt seinen zweiten Jahresabschluss vorlegte. Sein Vorgänger Klaus Kallwey war auf der Versammlung mit viel Applaus begrüßt worden.

Auch beim Mengenabsatz hat es erfreuliche Zuwächse gegeben, was insbesondere für die Tankstelle gilt, wo bei den durch die Zapfpistolen geflossenen Kraftstoffen ein sattes Plus von 12,2 Prozent verbucht wurde. Am Gesamtumsatz waren die Zapfsäulen zu 8,6 Prozent beteiligt. Hauptumsatzträger ist nach wie vor das landwirtschaftliche Warengeschäft mit 60 Prozent, wozu etwa die Futtermittel gehören, von denen 51 700 Tonnen auf die Höfe geliefert wurden. Positiv fiel auch die Bilanz der drei Raiffeisenmärkte in Ascheberg, Ottmarsbocholt und Rinkerode aus, wo aufgrund „einer weiterhin positiven Konjunkturentwicklung“ der Umsatz um 5,1 Prozent zulegte. Insgesamt gesehen sprach Baumeister von einer „guten Entwicklung“ der Genossenschaft, die Wettbewerbsposition „konnte weiter gefestigt werden“. Diesen Erfolg führte er vor allem auf die Kompetenz der Mitarbeiter zurück, „die sich tatkräftig und kreativ jeden Tag für Sie und Ihr Unternehmen einsetzen“. Im kaufmännischen Bereich sind es 19 Beschäftigte, im gewerblichen Bereich sechs. Darüber hinaus werden vier junge Menschen zum Groß- und Außenhandelskaufmann ausgebildet. Dank gebühre aber auch den landwirtschaftlichen Familien dafür, dass sie zu ihrer Genossenschaft stehen. 438 sind es unverändert an der Zahl, und stabil bleibt auch die Dividende, mit der ihnen die eingezahlten Geschäftsanteile vergütet werden. 3,5 Prozent sind es auch diesmal wieder, was manch einer der Anwesenden angesichts der allgemeinen Zinsflaute gerne vernahm.

170 Mitglieder kamen zur Genossenschaftsversammlung. Foto: ure

Des Weiteren werden die Mitglieder in Form einer auf 1,3 Prozent angehobenen Warenrückvergütung (Vorjahr 1,0) an der guten Entwicklung teilhaben. Der neue Chef des Agravis-Konzerns, Dr. Dirk Köckler, freute sich, „hier bei einer kontinuierlich erfolgreichen Genossenschaft zu sein“. Er berichtete von seinen Erlebnissen auf der „Grünen Woche“ in Berlin, wo er gerne mit „den Experten von der ‚Wir haben es satt-Demo´“ diskutiere. „So Stadt-Neurotiker aus dem fünften Stock, die wissen in der Tat nicht, wie wir leben, wie wir denken“. Von daher tue es Not, „Werbung für unser Tun zu machen“.

Bei den Wahlen wurden im Vorstand der Vorsitzende Martin Fallenberg (Ascheberg) sowie Heiner Bullermann (Rinkerode) bestätigt. Ebenfalls weiter machen im Aufsichtsrat Georg Resing (Lüdinghausen) und Elmar Bollermann (Ascheberg).

Für ihr 30-jähriges Dienstjubiläum bei der Genossenschaft bekamen Joachim Edelbusch (Filialleiter in Ottmarsbocholt), Jörg Hänel (Buchhaltung) und Klaus Homann (Heizöl- und Dieselfahrer) eine Auszeichnung. Gleiches gilt für Reiner Kock. Der Marktleiter in Ottmarsbocholt ist bereits seit 40 Jahren bei der Genossenschaft beschäftigt.