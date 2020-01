Etwa 35 aktive und passive Mitglieder des Davensberger Jägerzuges blickten bei der Generalversammlung auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück und gespannt auf das 100-Jährige der Bürgerschützen nach vorne. Einer der Höhepunkte im vergangenen Jahr war das gemeinsame Swinggolfen mit der Avantgarde Rinkerode bei Eickholt.

Der Jägerzug zählt stolze 134 Mitglieder, davon sind 63 passiv und 71 aktiv. Es wurden ohne Einwände der Mitglieder zwei „Lizenzträger“ durch den Vorstand benannt. Diese werden ab dem kommenden Schützenfest die Aufgaben des Leutnant und Spieß kennenlernen und stehen dann im Januar 2021 als neue Vorsitzende zur Wahl. Für den Spieß (Vorsitzender) ist es Benedikt Godek, als Leutnant Jannik Börtz (Stellvertretender Vorsitzender).

Die Vorfreude aufs Schützenjahr mit dem mit Jubiläum des Bürgerschützenvereins ist natürlich groß. Das interne Schützenfest wird einen Monat vorher am 9. Mai gefeiert. Übungsabende für das Jubiläumsfest sind am 24. Mai sowie direkt vor dem Fest am 7. und 10. Juni.

Der Jägerzug wird Anfang Februar Nistkästen, die der Bürgerschützenverein bezahlt hat, im Dorf aufhängen. Damit verbinden die Schützen die Hoffnung, den Eichenprozessionsspinner frühzeitig zu bekämpfen. Vor einem Jahr hatte er Programmteile am Burgturm unmöglich gemacht.

Außerdem soll das Aufstellen des Maibaums in Davensberg in Zusammenarbeit mit dem SVD etwas größer aufgezogen werden, Termin ist voraussichtlich der 24. April. Näheres wird später noch bekanntgegeben.