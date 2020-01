LED-Flutlichtanlage hilft dem SV Herbern beim Sparen

Für den Kunstrasenplatz am Siepen, auf dem täglich bis in den späten Abend die Fußballer trainieren, wird eine neue LED-Flutlichtanlage montiert. Gerade in der Zeit, wo es früh dunkel wird, ist so eine Lichtanlage für den Spiel- und Trainingsbetrieb unerlässlich. Mindestens so hell wie die alte, vor allem aber um Längen sparsamer ist jetzt das neue LED-Exemplar.

Mit dem Förderprogramm für Klimaschutzprojekte haben sich drei Architekten aus den Vereinsreihen in Bezug auf die alte Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz befasst und vor über zwei Jahren die Umstellung auf LED in die Wege geleitet: Ein Viertel der Kosten bekommt die Gemeinde aus einem Fördertopf zurück. So richtig ans Sparen geht es dann in Zukunft, rechnet Jürgen Steffen vor. Der Vorsitzende des Vereins beziffert den Spareffekt bei den Stromkosten auf 6000 Euro pro Jahr.

Vor Weihnachten kam die Zusage von der Projektstelle des Forschungszentrums Jülich, bei der die Unterlagen schon längere Zeit geprüft worden waren. 22,5 Prozent, sprich 13 500 Euro, werden hier von insgesamt 60 000 Euro Gesamtkosten gefördert. Die restlichen rund 46 500 Euro werden von der Gemeinde getragen. Insgesamt achtzehn LED Strahler sind am gestrigen Donnerstag angekommen, eine Fachfirma ist vor Ort, initialisiert die Strahler und richtet sie anschließend genau aus. „Zwei Tage ist der Spielbetrieb jetzt eingestellt. Die betroffenen Mannschaften wissen Bescheid und trainieren woanders. Die erste Mannschaft geht zum Beispiel ins Fitnessstudio“, sagte Steffen.

Insgesamt werden nach der Fertigstellung 18 neue Strahler das Spielfeld ausleuchten. „Mit einem Dämmerungsschalter kann man dann die Beleuchtung so einstellen, wie sie gerade benötigt wird“, erklärt der Vorsitzende. In acht Jahren dürfte sich die neue Flutlichtanlage amortisiert haben, da die LED-„Birnen“ nur noch ein Drittel des Stroms verbrauchen. Profitieren soll obendrein die Umwelt. Einerseits über die CO-Bilanz, andererseits über die geringere Lichtverschmutzung. Die LEDs strahlen punktförmig auf den Platz, also dahin, wo das Licht hin soll, und nicht kreuz und quer durch die Landschaft und in den Himmel.

Die abgebaute Flutlicht-Anlage wird aber nicht entsorgt, denn sie ist ja noch voll funktionsfähig, wie Steffen betont. „Mit 14 Jahren ist sie auch noch nicht zu veraltert. Wir haben auch immer noch einen Blick auf die Anlage am Rasenplatz. Wir müssen gucken. Erst einmal wird sie eingelagert.“