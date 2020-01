Alle im Ort müssen zahlen

Seit gestern werden den Bürgern die Abgabenbescheide der Gemeinde Ascheberg zugestellt. Erstmals finden Grundstückseigentümer im Innenbereich dort eine Gewässerunterhaltungsgebühr, die ausführlich erläutert wurde ( WN berichteten). In einer Pressemitteilung erläutert die Verwaltung Hintergründe und gibt bekannt, wie und wo Nachfragen von Bürgern bearbeitet werden.

Wasserläufe, Bäche und Gräben in der Gemeinde Ascheberg seien für die ordnungsgemäße Ableiten des Regenwassers und starker Regenfälle unerlässlich. Damit dies reibungslos funktioniere, müssten die Gewässer gepflegt werden. Die Gewässerpflege in der Gemeinde Ascheberg übernehmen sieben Wasser- und Bodenverbände. Die Kosten für diese Arbeiten wurde bisher auf die Eigentümer im Außenbereich und Erschwerer umgelegt. Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung hat sich das Berechnen dieser Kosten seit Anfang 2018 geändert: Die Gewässerunterhaltungsgebühr fällt seither anteilig auf versiegelte (90 Prozent) und unversiegelte (zehn Prozent) Flächen an, und zwar für Eigentümer von Grundstücken im seitlichen Einzugsgebiet des jeweiligen Gewässers – auch im Innenbereich. Dadurch ergeben sich für einen durchschnittlichen Haushalt im Innenbereich Kosten von einigen Euro pro Jahr. Bei den Mustermanns, deren Wasser zum Emmerbach läuft, waren es für drei Jahre 7,67 Euro.

Die Gewässerunterhaltungsgebühr ist nicht zu verwechseln mit der Niederschlagswassergebühr und wird zusätzlich erhoben.

Wie unterscheiden sich die Gebühren für Niederschlagswasser und Gewässerunterhaltung?

Bei der Niederschlagswassergebühr sind nur diejenigen bebauten und befestigten Flächen gebührenpflichtig, von denen Niederschlagswasser abflusswirksam, leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden in den öffentlichen Abwasserkanal eingeleitet werden. Die Gebühr wird für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhoben.

Bei der Gewässerunterhaltungsgebühr dagegen ist das gesamte Grundstück ausschließlich differenziert nach versiegelter und unversiegelter Fläche zu Grunde zu legen. Sie deckt den Aufwand für die Unterhaltung der Gewässer ab.

Für Fragen zur Gewässerunterhaltungsgebühr ist die Verwaltung unter ✆ 0 25 93/ 6 09 33 33 und E-Mail: gemeinde@ascheberg.de erreichbar.

Außerdem bietet die Verwaltung zusätzliche Beratungszeiten zur Gewässerunterhaltungsgebühr an:

Am Montag (27. Januar) von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie am Dienstag (28. Januar) von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr im Rathaus der Gemeinde Ascheberg an der Dieningstraße 7 im kleinen Bürgerforum.