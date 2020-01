„Auschwitz darf sich nicht wiederholen!“

Das Familienfoto wirkt wie Abertausend andere: Die Eltern und sechs Kinder haben sich für den Fotografen herausgeputzt, passend postiert und lächeln in die Kamera. Wenn aber die jüngsten Familienmitglieder beginnen zu berichten, woher sie kommen und welches Leid ihren Eltern zugefügt worden ist, gefriert das Lächeln beim Betrachter. Die Zweitjüngste auf dem Bild ist Paula Malina aus Ascheberg, geboren als Paula Kaufmann 1943 im belgischen Elen. Weil der Vater Jude war, waren die Kaufmanns über Venlo nach Elen geflohen.

Ihr Vater Karl Kaufmann arbeitet mit seinem Vater Benjamin als Viehhändler in Vluyn. Dort am Niederrhein gibt es 1928 den ersten Nazi-Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen. Als Jude wird Kaufmann früh von den Nazis angefeindet. Drei Wochen nach Hitlers Machtübernahme flieht er nach Venlo. Dort konvertiert er zum christlichen Glauben und heiratet Anfang 1934 seine Braut Gertrud Offermann, eine Katholikin aus Oppum. Gemeinsam fliehen sie nach dem Ausbruch des Krieges weiter ins belgische Elen. Seine Mutter Johanna zieht zuerst zu Kurts älterer Schwester Johanna, ihrem Mann Felix Gerson und den Kindern Ingeborg, Helga und Hans Josef nach Aldekerk. Von dort fliehen sie Weihnachten 1938 zu Karl Kaufmann nach Elen und nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Belgien weiter ins unbesetzte Südfrankreich. Dort werden sie im berüchtigten Lager Gurs interniert, wo Mutter Johanna im September 1940 stirbt. Die Familie Gerson zieht in ein Nachbardorf von Elen. „Mein Vater hat es sich nie verziehen, dass er seiner Schwester und der Familie geholfen hat, wieder nach Belgien zu gehen“, berichtet Paula Malina. Denn die fünfköpfige Familie wird eines Tages von den Nazis abgeholt: „Seine Schwester war zu dem Zeitpunkt zum Kaffeetrinken bei uns. Als sie gehört hat, dass im Nachbardorf alle Juden abgeholt worden sind, war sie nicht mehr zu halten und ist den Nazis direkt in die Arme gelaufen. Die ganze Familie ist mit dem letzten Transport aus Belgien nach Auschwitz gekommen und dort ermordet worden.“ Es ist der 6. Oktober 1944, wenige Monate bevor das abscheuliche Vernichtungslager am 27. Januar 1945 befreit wird.

Menschenversuch im Ardennen-Kloster

Ein freies Leben hat der konvertierte Karl Kaufmann in Elen nicht, weil durch steigenden Rassenwahn auch Juden in Mischehen nicht mehr verschont werden: „Weil die Menschen in Elen die Deutschen hassten, ist mein Vater immer wieder gewarnt worden, so dass er fliehen konnte“, berichtet Malina. Einmal sei er aber mitgenommen und für einen Menschenversuch in einem Kloster in den Ardennen missbraucht worden: „Ihm ist ein großer Teil seines Magens entfernt worden, es wurde nur ein kleiner Rest gelassen.“ Trotzdem gelang es den Nonnen im Kloster, ihn gesund zu pflegen. Sie informierten sogar Pfarrer Hendrikx aus Elen, der Kaufmann abholt und versteckt. „Meiner Mutter hat er nicht gesagt, wo er ihn versteckt hat. Sie ist mehrfach von der Gestapo verhört worden. Einmal sind ihr die Zähne ausgeschlagen worden. Ihr wurde eine Niere zerquetscht und sie hat eine Fehlgeburt erlitten. Später hat sie gesagt, wenn sie gewusst hätte, wo ihr Mann ist, hätte sie es gesagt, weil die Verhörer unglaublich brutal waren“, schildert Malina schwer Vorstellbares.

All das hat Paula Malina, 1943 geboren, von den Eltern und älteren Geschwistern gehört: „Gespürt habe ich es, weil man Vater immer nur wenig essen konnte. Er war auch immer ungehalten, wenn wir nur eine Minute zu spät nach Hause kamen. Dahinter steckte die Angst, wir könnten gar nicht wiederkommen.“ Dass ihre Mutter später an Nierenversagen stirbt, führt direkt zu den brutalen Verhörmethoden der Nazis. So bleibt das Geschehene nach Kriegsende präsent. Es ist nichts, was sich abschütteln lässt. Karl Kaufmann muss den Viehhandel, den er in Elen betreibt aus gesundheitlichen Gründen nach einem mehrmonatigen Krankenhausaufenthalt aufgeben. Und er ist 1959 einen Weg gegangen, der ihm äußerst schwer gefallen ist: zurück nach Deutschland. Die deutsche Staatsbürgerschaft, die ihm 1939 von den Nazis aberkannt wurde, beantragte er erneut, um Wiedergutmachungsrente zu bekommen. Bis 1959 blieb die Familie in Krefeld, dann übersiedelte sie wegen des Klimas auf ärztlichen Rat nach Südtirol. In Italien starb Paula Malinas Vater schließlich 1962.

Brutale Verhör-Methoden

Die Flucht, die Qualen, die ihre Eltern erleiden mussten, der Mord an ihrer Tante mit Familie - das lässt die Aschebergerin bis heute nicht los. Besonders nah war sie ihrer Familie bei einem Israel-Besuch: „Wir haben die Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Dort sind in einem dunklen Raum viele Bilder junger Leute zu sehen, die ermordet wurden. Da war ich meinen ermordeten Cousinen und dem Cousin ganz nahe. Ich habe Rotz und Wasser geheult.“

Die Geschichte ihrer Familie ist im Rahmen eines Projektkurses des Julius-Stursberg-Gymnasiums Neukirchen-Vluyn ausgearbeitet und in einen Film umgesetzt worden. In Vluyn erinnern zwei Stolpersteine an die Kaufmanns. Und auch Paula Malina geht mit ihrer Geschichte in Schulen, denn „Auschwitz darf sich nicht wiederholen“.