13 Linden an der Sandstraße erregen die Gemüter. Zwei Bäume müssen definitiv gefällt werden, weil ein Gutachter, wie vorher die Ascheberger Verwaltung, zu dem Schluss kommt, dass sie nicht mehr standsicher sind. „Wir mussten lernen, dass unsere Ansicht gutachterlich nicht geteilt wird“, gestand Bürgermeister Dr. Bert Risthaus ein. Fachbereichsleiter Klaus van Roje sprach von einer schlechten Kommunikation der Behörde: „Die wenigen Sätze haben nicht ausgereicht. Man hätte mehr und deutlicher über das Verfahren informieren müssen.“ Nach Ansicht der Gemeindeverwaltung handele es sich um eine Allee, auch wenn sie nicht im Alleenkataster eingetragen sei. Deswegen müsse die untere Naturschutzbehörde des Kreises gehört werden. Ihr habe die Verwaltung vorgelegt, dass von 13 Linden fünf sofort gefällt werden müssten, um der Verkehrssicherheitspflicht nachzukommen. Die anderen Bäume würden in zwei, drei Jahren folgen. Für ein einheitliches Bild sollten sie sofort fallen.

Die Frage, wie krank die Bäume tatsächlich sind, werde in so einem Fall ein Gutachter beurteilen. Ihm stünden Messmethoden zur Verfügung, die im Kriterienkatalog des Bauhofes nicht stünden. Er könne beispielsweise eine Bohrprobe machen. Van Roje betonte, dass der Gutachter wie der Bauhof zu dem Ergebnis gekommen sei, dass die Linden weder bruch- noch verkehrssicher seien. Im Gegensatz zur Gemeinde sei er aber zu dem Ergebnis gekommen, dass beides wiederherstellbar sei. Die empfohlene Behandlungsmethode habe man sich schon angeschaut: „Wir sind lernfähig.“ Im Gegensatz zum Gutachter sei die Verwaltung weiter der Meinung, dass über die beiden Linden, zu denen es einen Fäll-Konsens gebe, zwei weitere Linden zu fällen seien. Darüber müsse nun die untere Naturschutzbehörde entscheiden, notfalls werde das der landschaftliche Beirat tun.

Van Roje berichtete weiter, dass 230 Bäume an Schulen regelmäßig gutachterlich beobachtet würden. Die Gemeinde sei dabei ein Baumkataster zu erstellen. In Davensberg seien 750, in Ascheberg 2500 Bäume im Innenbereich aufgenommen worden.

In der Diskussion war unstrittig, das alles für die Verkehrssicherheit zu tun ist. Darüber hinaus wunderte sich Frank Holtrup, dass es wegen der zehn Linden so einen Aufschrei gebe. Vor einem Jahr sei in Herbern wertvoller Baumbestand vernichtet worden, worüber scheinbar nur er sich aufrege. Es brauche ein Heckenkataster. Ludger Wobbe (CDU) sprach vom Unmut über Pflegemaßnahmen am Friedhof. Greifbar blieb am Ende, dass die Verwaltung intensiver darüber berichten soll, was sie im rechtlichen Rahmen mit Bäumen plant.