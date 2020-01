Experte: Kein Handlungsbedarf

Das Urteil des Experten ist eindeutig: Auf der Herberner Altenhammstraße besteht kein Handlungsbedarf. Diplom-Ingenieur Jean-Marc Stuhm vom Büro stadtVerkehr hatte beim Vorstellen eines Verkehrsgutachtens für das Nadelöhr auf dem Weg zu Schulen, Turnhalle und Kitas für die Anlieger noch mehr schlechte Botschaften im Gepäck. Er arbeitete mögliche Maßnahmen zum Entlasten der Straße ab und senkte neun Mal nach dem Abwägen von Vor- und Nachteilen den Daumen. Nur ein „Bypass“ mit einem moderaten Ausbauen des Haselbüschken fand seine Zustimmung.

Ausgangspunkt waren Verkehrsdaten, die von der Gemeinde Ascheberg an fünf Punkten erhoben worden waren. Dazu hatten die Gutachter betrachtet, wie sich neue Wohnungen am Alten- und Neuenhamm – zusammen 46 – auf den Verkehr auswirken. Auch die Entscheidungen zu Schule und Kita wurden eingerechnet. Unter dem Strich stand die Aussage, dass die Altenhammstraße von der Charakteristik her als Wohnstraße zu qualifizieren sei. Nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen dürften auf solchen Straßen bis zu 400 Auto im Querschnitt fahren, tatsächlich seien es aber maximal 278: „Es gibt also noch genügend Puffer“, stellte Stuhm fest.

Obwohl der Experte keinen Handlungsbedarf sah, arbeitete er vorgeschlagene Maßnahmen Schritt für Schritt ab. Bei einer Einbahnstraße werde die Verkehrssituation übersichtlicher, dafür nehme der Verkehr auf anderen Straßen zu, es werde – weil niemand entgegen kommt – schneller gefahren, Umwegfahrten würden zunehmen, die CO-Bilanz sich deutlich verschlechtern. Ein verkehrsberuhigter Bereich wird von der Straßenverkehrsbehörde des Kreises abgelehnt. Der Planer sah zwar Schrittgeschwindigkeit und das Gebot, den Fußverkehr nicht zu gefährden, als Vorteil. Er sprach aber auch von hohen Umbaukosten, denn es dürfen zwischen den Häusern nur ein Belag verwendet werden. Eine Fahrradstraße scheide aus, weil die Menge der Radler nicht reiche, um als vorherrschendes Verkehrsmittel zu gelten. Die Straße sei weder fahrradfreundlich noch in ein übergeordnetes Fahrradkonzept eingebunden.

Das direkte Anbinden des Neuenhamm an die Münsterstraße, entlaste zwar den Altenhamm um 25 bis 40 Prozent und biete eben den Vorteil der direkten Zufahrt. Es seien aber Grundstücksfragen zu klären, Straßenbau mit dem Versiegeln weiterer Flächen notwendig und der Verkehr auf dem Neuenhamm würde um 25 bis 40 Prozent steigen. Zudem entstünden neue Schleichwege.

Ein Durchfahrtsverbot für Lkw lehnte Stuhm genauso ab wie unterschiedliche Sackgassenlösungen. Zudem sprach er sich gegen einen Schotterplatz am Haselbüschken aus, dem es an Akzeptanz fehlen werde.

So blieb der moderate Ausbau des Haselbüschken, der als „Bypass“ bis zu 400 Fahrzeuge täglich von der unteren Altenhammstraße fernhalten könne. Es müsse später kontrolliert werden, ob sich der Vorteil auch tatsächlich eingestellt habe.

Weil der Großteil des Verkehrs hausgemacht sei, empfehle das Büro, insbesondere an Schulen und Kitas für weniger Elterntaxis zu werben. Die Mariengrundschule ist hier schon aktiv geworden.

„Wir sollten die Straße im Dorf lassen. Sie ist historisch gewachsen. Dieser Entwicklung müssen wir Rechnung tragen. Die Grenzwerte sind unsere Richtschnur, ein Zuwachs an Verkehr ist möglich“, erklärte Wilfried Meyer-Laucke (UWG), der bei den Eltern und ihren Bringdiensten den Hebel fürs Entlasten ansetzen möchte. Die Sprecher der CDU griffen den Vorschlag Haselbüschken auf, weil das von ihnen schon einmal beantragt worden sei. Die Dimension des Ausbaus sieht der Experte aber ein paar Nummern kleiner. Die Einlassung von Jochen Wismann (FDP), es handele sich um einen Wohnweg, wurde von allen Seiten vehement zurückgewiesen, auch wenn es dafür Applaus aus dem Publikum gab.