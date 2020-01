Mit guter Laune als Verein im Aufwind

„MaDn“ prangt da in blauen Lettern auf den leuchtend grünen Mützen. Was das bedeutet? Ganz einfach: Mensch ärger Dich nicht! So lautet das erklärte Motto, mit dem der neue Vorstand des Ski- und Bob-Clubs in sein neues Amt startet. Denn am Samstagabend standen bei der diesjährigen Mitgliederversammlung im Restaurant Sapori Wahlen an. Zwei Jahre lang war Jutta Lamboury die Präsidentin des Vereins. Nun übernimmt der bisherige Kassierer Hubertus Schulze-Eckel das Amt. Für ihn wiederum rückt Thomas Weidner nach. Klaus Heming tritt als neuer Vize-Präsident in die Fußstapfen von Dino Brochtrup. Agi Brochtrup heißt die neue Schriftführerin, die für Gudrun Wienströer nachrückt. Als neue Beisitzer lösen Heike Weidner und Paula Heming nun Erich Linnemann und Mecky Bourichter ab.

Der Ski- und Bob Club steht vor allem für eines: Jede Menge gute Laune. Logisch also, dass das vergangene Jahr von viel Unterhaltung geprägt war und diese gute Laune ansteckend wirkt. Das wiederum lockt neue Mitglieder an. „Und so wächst unser Verein stetig“, verriet Jutta Lamboury eingangs und begrüßte mit Lisa Heitmann, Rainer Opitz und Gera Gröning gleich drei Neuzugänge. Das Besondere dabei: Gezielte Mitgliederwerbung unternimmt die muntere Truppe nicht. „Wir laden einfach nur Gäste zu unseren Veranstaltungen ein“, verriet der neue Präsident das Erfolgsgeheimnis. Und eben diese Veranstaltungen sind mehr als unterhaltsam. Klaus Heming ließ das vergangene Jahr mittels Beamerpräsentation und jeder Menge Fotos noch einmal lebendig werden. Darunter unter anderem das Boule-Turnier, der Maigang, das zweite Swingolf-Turnier oder die traditionelle Fahrt nach Ohlenbach.

Ohlenbach-Fahrt wieder auf der Agenda

Apropos Ohlenbach, eine Fahrt dorthin steht auch in diesem Jahr wieder an. Am 27. März geht es los. Noch dürfen sich Interessierte bei Agi Brochtrup via Email unter brochtrup_agnes @web.de. Ob Boule, Radtour oder Ausflüge eines war auffällig: Egal zu welcher Unternehmung der Ski-und Bob-Club aufbrach, Petrus bescherte ihnen jedes Mal bestes Wetter. Gute Laune ist eben ansteckend. Und Unternehmungen machen irgendwie auch hungrig, wie der Blick in eine nicht ganz alltägliche Statistik zeigte, mit der Dino Brochtrup aufwartete: 2019 wurden 225 Würstchen verspeist, 41 Flaschen Sekt geköpft und 500 Glas Bier getrunken. Obwohl der Ski-und Bob Club mit aktuell 69 Mitgliedern ein kleiner Verein ist, zeigte die Statistik weiter: 408 Leute waren bei den Veranstaltungen dabei. Selbst die diesjährige Mitgliederversammlung war so gut besucht, dass im Restaurant Sapori eine geschlossene Veranstaltung ausgerufen wurde. Erstmals fand die Versammlung dort statt, nachdem die bisherige Vereinsgaststätte Surmann geschlossen hat. „Und das Debüt war mehr als gelungen“, so Lamboury.

Abschied von der Kubb-Liga

Eines jedoch wird 2020 anders. Der Ski- und Bob-Club kämpfte bislang mit einem Team in der Kubb-Liga um Punkte. „Doch in diesem Jahr bleibt dafür keine Zeit, denn unser Team hat nun als neuer Ski- und Bob Club-Vorstand andere Aufgaben übernommen“, verrät Vize-Präsident Klaus Heming. Da bleibt in diesem Fall nur eines zu sagen: „Mensch ärger Dich nicht!“