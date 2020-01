Führerschein: Die Kettensäge sicher bedienen

„Seit drei Jahren bietet die Siedlergemeinschaft den Kettensägen-Kursus an und es wird immer gut angenommen“, sagte Acki Trittschack als stellvertretender Vorsitzender der Gemeinschaft und als Organisator und Ausbilder.

Roalnd Wiehoff hilft mit. Foto: Schütte

Nachdem die Kursteilnehmer im Theorieteil die sicherheitstechnischen Einrichtungen an der Motorsäge und Gefahren bei der Brennholzwerbung besprochen hatten, ging es anschließend in ein Waldstück der Bauernschaft Horn zum praktischen Teil über. In Absprache mit der merveldtschen Verwaltung wurden zuvor rund 15 kranke Bäume markiert, die gefällt werden mussten. „Wie jeder Waldarbeiter brauchen auch die Kursteilnehmer die richtige Kleidung im Wald. Hierzu gehören ein Schutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutz sowie schnittfeste Schuhe, Hose und Handschuhe. Alles sollte möglichst in Signalfarben sein“, erläutert Sendermann . Die Schnittschutzhose könne eine Art Notbremse sein, wenn die Motorsäge beim Arbeiten abrutsche und in den Beinbereich schlage. Der Faden der Hose sei so elastisch, dass er sich um die Kette im Antriebsbereich der Motorsäge wickele und die Säge stoppe, verdeutlichte er.

Johannes Forsthövel war in diesem Jahr mit 17 Jahren der jüngste Teilnehmer, Klaus Hilber ist sogar schon das zweite Mal mit von der Partie. „Ich wollte den Kursus auffrischen. Das kann ja nicht schaden“, sagte der Herberner.

Helles Sägemehl spritzt wie eine Fontäne vom Stamm einer 50 Jahre alten Buche auf. Wiehoff gibt Anweisungen für eine Baumfällung. Das richtige Schlagen der Bäume beginnt dabei schon im Vorfeld: Die sogenannte Baum-Ansprache, bei der der Baum auf Größe und Schwerpunkt geschätzt und eine Fallrichtung ermittelt wird, wird vorgenommen. Ist die Richtung ermittelt, wird eine tiefe Kerbe in den Stamm geschlagen, drumherum eine „Soll-Bruchstelle“ mit der Motorsäge geschnitten. „Diese Art der Baumfällung nennt man Herzschnitt“, betont Wiehoff. Mit dieser Variante verringert sich die Gefahr, dass der Stamm aus seiner Mitte aufreißt. Nachdem Metallkeile in den gegenüberliegenden Stammteil geschlagen sind, erzeugt dieses eine Hebelwirkung und bringt den Stamm zum Kippen. Schon ertönt der Schlachtruf: „Baum fällt!“ Auf ein lauten Knacksen folgte ein kurzes, schrilles Quietschen, dann raschelt es immer heftiger, bis ein dumpfer Schlag zu hören ist. Der Stamm und die nicht abgeknickten Äste wippen nach dem Aufschlag des Baums kurz nach. Und vorübergehend herrscht wieder Ruhe.„Der liegt genau dort, wo er liegen soll“, verkündet Wiehoff. Alle Kursteilnehmer erhielten zum Abschluss ihr Zertifikat, das sie zur Nutzung der Motorsäge am liegenden Holz in öffentlichen Forsten berechtigt.