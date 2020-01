Vier „Thüringer“ waren in dieser Ausstellungssaison die erfolgreichsten Kaninchen, die von einem Mitglied des Kaninchenzuchtvereins Davensberg präsentiert worden sind. Reinhard und Ulrich Schwabe hatten das vorher benannte Quartett auf Lokal-, Kreis- und Landesschau ausgestellt und mit ihnen im Vergleich zu den anderen Vereinsmitgliedern die meisten Punkte geholt. Deswegen wurde der Gemeinschaft bei der Generalversammlung am Wochenende im Lokal Elvering der Superpokal überreicht. Es war ein äußerst knapper Sieg, denn die 1158 erzielten Punkte waren nur ein halber Zähler mehr als Chris Lagocki mit seinen „Lohkaninchen braun“ erzielt hatte.

Begrüßt wurden die Züchter von W 189 Davertstolz durch den Vorsitzenden Berni Altenhövel, der im Jahresbericht 2019 besonders die Ausstellungen als Höhepunkte herausstellte. Auf der Kreisschau in Coesfeld gewannen die Züchter Matthias Reifig mit „Hellen Großsilber“, Maik Lagocki mit „Hasen, rot braun“ und Chris Lagocki mit „Lohkaninchen, braun“ den Titel eines Kreismeisters. Die Zuchtgemeinschaft Schwabe mit Thüringern und Chris Lagocki mit seine „Lohkaninchen, braun“ wurde eine Landesverbandsmedaille zugesprochen. Maik Lagocki erhielt den Kreisverbandsehrenpreis. Auf der Landesschau wurde Maike Althoff mit „Burgunder“ Landesmeisterin und Chris Lagocki mit „Lohkaninchen, braun“ Landesjugendmeister.

Berni Altenhövel mit dem erfolgreichen Nachwuchs Christ und Neele Lagocki. Foto: Lagocki

Der Kassenbericht von Maik Lagocki informierte über eine gesunde Kassenlage. Zuchtbuchführer Albert Lienkamp berichtete über 247 Kaninchen, die im vergangenen Jahr ins Zuchtbuch eingetragen wurden.

In diesem Jahr nimmt der Verein am 14. März wieder an der Aktion „Saubere Landschaft“ teil. Die Lokalausstellung wird am 14. und 15. November durchgeführt.