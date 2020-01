75 Jahre nach der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau wurde auch in Herbern der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Die SPD hatte hierzu an die Gedenkstele im Ortskern (Ecke Homanns Hof/Südstraße) eingeladen, wo der ehemalige evangelische Pfarrer Wilfried Voss mahnende Worte vortrug.

„Ich wünsche mir, dass der 27. Januar immer ein Gedenktag des deutschen Volkes wird. Nur so vermeiden wir, dass er Alibi-Wirkungen entfaltet, worum es uns am allerwenigsten geht“, sagte Voss vor gut 40 Menschen, die sich am Gedenkstein versammelt hatten, um der Opfer des Holocaust zu gedenken – und so ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus zu setzen. Voss mahnte zum Wachhalten der Erinnerung. Vor genau 75 Jahren, am 27. Januar 1945, hatten Soldaten der Roten Armee das KZ Auschwitz betreten und dort rund 7 000 Häftlinge befreit. Das Leiden hatte für die Menschen ein Ende gefunden. Seitdem wird jedes Jahr an diesem Datum dem Holocaust gedacht.

Gedenken Holocaust in Herbern Foto: Isabel Schütte

Volker Brümmer und Birgit Homann von der SPD Ascheberg legten anschließend einen Kranz für die Opfer und kleine Gedenksteine vor und auf das Mahnmal. Maria Schulte-Loh und Ludger Wobbe von der CDU waren ebenfalls vor Ort und auch sie legten Blumen vor die Gedenksteele nieder.

Seit nunmehr zehn Jahren nutzen die Sozialdemokraten den Gedenktag um an die Vergangenheit zu erinnern. „Dieses wird Zunehmens wichtiger und der Holocaust darf nicht unter den Teppich gekehrt werden“, waren sich die Anwesenden einig.