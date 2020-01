Teilautos werden greifbarer

Das Angebot von Teilautos steht, Interesse am Car-Sharing wurde bei einem Informationsabend am Montag deutlich. In Ascheberg muss daraus nun Nachfrage erwachsen.

Bisher ist das Teilen von Autos vorwiegend aus großen Städten bekannt. Oliver Hock hat mit den Teilautos in einigen Kommunen des Kreises Warendorf gezeigt, dass so ein Angebot auch auf dem Land wirtschaftlich möglich ist. Das Konzept baut darauf, dass ein Fahrzeug an einer Station steht, dort gestartet und später wieder abgestellt wird. Hock machte klar, dass Teilautos kaum das erste Familienauto ersetzen könnten. Für die tägliche Fahrt zur Arbeit nach Münster sei es zu teuer. Das Konzept ziele darauf, dass zweite, dritte oder vierte Familienauto überflüssig zu machen. Es richte sich besonders an junge Fahrer: „Wenn von zehn Fahranfängern einer beim Car-Sharing bleibt, ist das ein Gewinn“, sagte Hock mit Blick auf den Platz in Baugebieten, die Parksituation in Städten, aber auch die CO₂-Bilanz.

Für Gelegenheitsfahrer rechne sich das Nutzen der Car-Sharing-Angebot auf jeden Fall, das Halten eines eigenen Autos sei deutlich teurer. Teilautos funktioniere auf dem platten Land besonders gut, wenn es Ankermieter gebe. Wenn etwa die Kommune oder Firmen das Angebot nutzen würden.

Wer ein Teilauto nutzen möchte, muss sich einmal für 30 Euro registrieren. Das Auto, für das man die Zeit des Nutzens über eine App in den Auto-Kalender eintragen könne, werde mit einer Zugangskarte oder dem Handy geöffnet. Einmal im Monat würden die Daten aus dem Auto ausgelesen und in Rechnungen umgesetzt.

Unterschiedliche Tarife für verschiedene Bedarfe

Die Tarife unterscheiden sich nach Bedarf. Vielfahrer (über 200 Kilometer im Monat) zahlen 1,40 Euro die Stunde und 18 Cent für den Kilometer. Einsteiger (bis 50 Kilometer) müssen 2,90 Euro pro Stunde und 30 Cent pro Kilometer zahlen. Benzin und Strom sind inklusive, Rabatte für die Nacht oder längere Zeiten möglich. Für junge Leute oder Menschen mit ÖPNV-Abo gebe es Sondertarife. Dahinter steht beispielsweise, dass Teilautos mit der RVM kooperiert und neuerdings auch mit Stadtautos Münster einen weiteren Partner hat.

In der Diskussion drehte sich viel um Versicherungen, die es natürlich für Teilautos gibt. Es wurde nachgefragt, was bei leeren Tanks, nicht ausreichend geladener Batterie oder verspäteter Übergabe geschehe. „Car-Sharer sind keine Menschen, die ihre Probleme an den nächsten Nutzer übergeben“, hielt Hock das bisher erlebte Klientel im Kreis Warendorf dagegen. Das Unternehmen sei immer über eine Hotline verfügbar.

Car-Sharing in Ascheberg 1/18 Car-Sharing in Ascheberg mit Oliver Hock von "Teilautos" Foto: Theo Heitbaum

Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier berichtete, dass ein erstes Teilauto in dem Ort mit dem größten Interesse aufgestellt werde. Es könne an der Burgstraße in Davensberg, der Amtswiese in Herbern oder am Rathaus in Ascheberg einen Platz finden. Dort könnte dann auch ein Lastenfahrrad zu finden sein, das über die gleiche App zu buchen sei. Mit Autos in Albersloh und Alverskirchen beweise Teilautos, dass auch in kleinen Dörfern Car-Sharing möglich sei.

Verwaltung ist Anlaufstelle

Klimaschutzmanager Martin Wolf stellte zudem kurz die Möglichkeiten eines Lastenrades vor. Es könnte über die gleiche App gebucht werden. Später probierten einige Gäste ein Lastenrad, das Händler Heinz Frye mitgebracht hatte, aus. Zudem erläuterte Hock mit einem E-Teilauto weitere Dinge rund um sein Angebot.

Die Besucher erhielten einen Zettel, mit dem sie ihr Interesse am Mitmachen bis Mitte Februar bekunden können. Für weitere Informationen steht die Verwaltung zur Verfügung.

Rückfragen sind in der Verwaltung zu stellen an Felicia Wins, 0 25 93/6 09 33 11, E-Mail: wins@ascheberg.de. Die Fragebögen zum Interesse am Car-Sharing werden auch noch im Rathaus, in Herben und bei Ascheberg Marketing ausgelegt und können bis zum 15. Februar eingereicht werden.