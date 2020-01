„Wir sind bereit für einen Wandel“

Die Grenzen, wie Landwirte ihre Äcker bewirtschaften, werden enger. Die Zahl der Tiere in den Ställen wird sinken. Diese beiden Trends für die Bauernhöfe in der Region standen am Ende einer fast dreistündigen Information und Diskussion bei der Versammlung des landwirtschaftlichen Ortsvereins Ascheberg. Bürgermeister Dr. Bert Risthaus setzte danach mit einem launigen und gleichermaßen informativen Blick auf das Geschehen in der Gemeinde den Schlusspunkt.

Vorsitzender Bernd Mersmann berichtete zum Start über uneinheitliche Entwicklungen: Der Kilopreis bei Bullen sei von 3,80 auf 3,30 Euro zurückgegangen, für Milch werde im Schnitt 33 Cent pro Liter eingenommen – beides ein zu geringer Lohn für den Landwirt. Besser sehe es im Schweinestall aus. Der Schlachtpreis sei von 1,38 auf 2,03 Euro pro Kilo gestiegen. Ferkel seien mit 71 Euro notiert. So sei es möglich, die geringere Ernte durch den zweiten Dürresommer in Folge auszugleichen. Milchvieh- und Bullenhalter seien neben den mäßigen Preisen durch den Zukauf an Futter doppelt betroffen. Dazu geselle sich Reform an Reform, ein Bauern-Bashing und der Wunsch nach regionalen Produkten. Weil man die eierlegende Wollmilchsau noch nicht erfunden habe, mache sich Unsicherheit und Perspektivlosigkeit breit. Die Bauern seien zu einem Wandel bereit. „Das braucht Zeit und gleiche Bedingungen für Importe“, nannte Mersmann die wichtigsten Voraussetzungen. Es könne nicht sein, dass in Deutschland mit dem Verbot der Käfighaltung die Käfige abgebaut und hinter der Grenze wieder aufgebaut würden und nun deutsche Bauern, mit den Produkten, die dort billig erzeugt würden, konkurrieren müssten.

Generalversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Ascheberg Foto: Theo Heitbaum

Mersmann machte das mit dem Blick in einen Hochglanzprospekt des Einzelhandels deutlich. Dort habe er auf einer Doppelseite gerade einmal ein Produkt aus Deutschland entdeckt. Auf einer anderen Doppelseite werde rechts für regionale Produkte geworben und auf der linken Seite argentinisches Rindfleisch in unterschiedlichen Varianten beworben: „Das verfolge ich schon seit einigen Wochen. Es ist keine Momentaufnahme.“

Andreas Schröer informierte über die Veranstaltungen des Vorjahres. Dazu zählen zwei Feldbegehungen, das Mitmachen bei der Gewerbeschau Go West, das Säen von Blühstreifen, der Azubi-Treff und die Erntedankfeier bei Dabbelt.

Protest muss in tägliche Arbeit einfließen

Der Verband ist im vergangenen Jahr von der Initiative „Land schafft Verbindung“ überholt worden. Die Aktionen, vor allen Dingen viele Schlepper-Demonstrationen, hätten die Landwirtschaft solidarisiert und stärker mobilisiert. Dem Kreisverbandsvorsitzenden Michael Uckelmann ging es auch darum, die Initiative wieder einzufangen: „Trecker fahren ist nicht alles. Das muss in tägliche Arbeit umgesetzt werden, wie wir sie schon lange leisten.“

Georg Silkenbömer beim landwirtschaftlichen Ortsverein Ascheberg. Foto: Theo Heitbaum

Kreislandwirt Georg Silkenbömer dankte dem Ascheberger Vorstandsteam für die Arbeit. Er informierte über 80 unangemeldete Kontrollen der Veterinäre des Kreises Coesfeld in Ställen: „Das ist neu. Wir müssen lernen, damit umzugehen.“

Bei allen Vorschriften ist den Landwirten wichtig, wie die Dinge gemessen werden. „Es ist nicht so, dass die Messstellen wie ein Gitternetz verteilt sind. Sie werden überprüft. Im vergangenen Jahr sind bei zehn Prozent der Stellen Fehler festgestellt worden“, informierte Marianne Lammers, Geschäftsführerin der Landwirtschaftskammer in Coesfeld. Inhaltlich solle sich die Landwirtschaft für das weitere Umsetzen der Wasserrahmenrichtlinie wappnen und darauf einstellen, dass Phosphat zu einem Thema werde. Lammers riet den Landwirten, in manchmal schwierigen Diskussionen nicht gleich – auch wenn es schwer sei – loszupoltern, sondern das Fachwissen differenziert und sachlich anzuwenden. So mache es einen Unterschied, ob über Oberflächen- oder Grundwasser gesprochen werde.