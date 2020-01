Storno sprengt die Regeln

Jahr für Jahr sorgt das Vorkaufsrecht für „Storno“-Eintrittskarten für steigende Mitgliederzahlen beim Ascheberger Kunst- und Kulturverein „Kukaduh“. Doch was auf den ersten Blick erfreulich scheint, birgt auch Schwierigkeiten. Thematisiert wurde das bei der Jahresversammlung des Vereins am Dienstag in der Gaststätte „Breilklause“.

Vier Minuten dauerte es, bis Anfang dieses Jahres die verbleibenden Karten für den Kabarettabend mit „Storno“ am 26. März verkauft waren. Nur noch 43 Karten waren dabei verfügbar, der Rest war bereits durch die derzeit 154 Mitglieder des Vereins reserviert worden. Doch was tun, wenn die Mitgliederzahlen so weit steigen, dass ihr Vorkaufsrecht die Anzahl der Sitzplätze im Saal von Clemens-August übersteigt? Oder die „Stornos“ als Garant für ausverkauftes Programm gar in den Ruhestand gehen oder nicht mehr nach Ascheberg kommen? Momentan finanzieren die Einnahmen aus dem Kabarettabend noch andere, weniger gut besuchte Veranstaltungen des „Kukaduh“ mit.

Dass viele in 2019 durchgeführte Lesungen, Theater- und Kabarettabende nicht kostendeckend waren, wurde bei der Mitgliederversammlung im Kassenbericht von Petra Drees deutlich. Selbst Künstler, die wiederholt in Ascheberg gastierten, wie Kabarettist Frank Fischer, konnten nicht genug Geld in die Kassen spülen. Das soll in diesem Jahr anders werden. Mit seinem neuen Programm, das derzeit als Flyer an zentralen Punkten in Ascheberg ausliegt, setzt der Verein auf kulturelle Vielfalt. So ist Heike Feist „Im Bett mit Tucholsky“, öffnet Melis Zauberwelt im Kindertheater den „Geheimnisvollen Koffer“ und wird im Herbst ein „Überraschungsautor“ zur Lesung laden. Volles Haus erwartet der Kunst- und Kulturverein mit der szenischen Lesung „Bis das Blut gefriert“ von Christoph Tiemann, der am 29. Oktober in Franjos Almhütte zu Gast sein wird.

In das neue Kulturjahr startet der Verein mit bewährtem Vorstand. Martina Seiler wurde bei der Mitgliederversammlung als zweite Vorsitzende für eine weitere Amtszeit einstimmig bestätigt, ebenso Schatzmeisterin Petra Drees und Uta Hansen als Beisitzerin. Maria Große­richter und Paula Malina werden die Kasse prüfen.

Für weitere Planungen gab es aus den Reihen der Mitglieder Wünsche nach Lesungen von Muriel Baumeister oder Arnd Zeigler. Letzterer könnte mit seiner „Wunderbaren Welt des Fußballs“ ein breiteres Publikum ansprechen. Oder gar die Herren der Schöpfung, die als Gäste der „Kukaduh“-Veranstaltungen in der Minderheit sind. Ihren Besuch erhofft sich der Verein auch mit dem Programm „Wurst statt Käse“ von Mistcapala, das am 29. Februar (Samstag) um 20 Uhr im Bürgerforum über die Bühne gehen wird und eine ganz eigene Art musikalischen Humors verspricht. Eintrittskarten dafür kosten im Vorverkauf 18 Euro (Abendkasse 20 Euro /Mitglieder 16 Euro) und sind in Ascheberg bei Bücher Schwalbe und Tourist-Information Ascheberg, in Herbern bei Schreibwaren Angelkort, in Davensberg bei Lebensmittel Elbers erhältlich. Per Mail ist der „Kukaduh“ unter der neuen Domain kontakt@kukaduh.de erreichbar.