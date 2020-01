Beim vorerst letzten Blutspendetermin in der Aula der Profilschule in Herbern hat es doch noch geklappt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verzeichnete am Dienstag insgesamt 213 Spender. Lange hatte man die 200-Marke angesteuert – jetzt hat es endlich geklappt.

Stolz sind die Mitglieder vom Ortsverband auf die 15 Erstspender, die den kleinen „Pieks“ in der Armbeuge in den Dienst der guten Sache stellten.

Spenden bald im Jochen-Klepper-Haus

Seit vielen Jahren finden in der Aula der Profilschule jährlich vier Blutspende-Termine statt, die von dem Ortsverein organisiert werden. Durch den Umbau der Aula konnte jetzt nur kurzfristig und auch nur ein Termin des Jahres in der Aula ausgerichtet werden. Die nächsten Blutspendetermine finden im Jochen-Klepper-Haus statt. Hier wird aber aus Platzgründen nur ein Blutspendeteam mit zwei Ärzten vor Ort sein, dafür aber an zwei Tagen. Zur Zeit sind immer zwei Teams und drei Ärzte vor Ort, wie Claudia Gräwe vom DRK Herbern bestätigte. Die nächsten Blutspende-Termine sind wie folgt: 9. und 10. April, 30. und 31. Juli sowie der 27. und 28.Oktober.

„Wir mussten die Termine jetzt festlegen und probieren diese Konstellation jetzt aus. Wir haben ja bisher noch keine Erfahrungswerte und hoffen, dass es so eine gute Lösung ist bis wir wieder in die Aula können“, sagte der erste Vorsitzende, Hans Krass.