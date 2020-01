Zweite Ehrenrunde des Wahlausschusses

Aller guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. Für den Ausschuss zur Kommunalwahl am 13. September bedeutet dies: Die Mitglieder werden am 18. Februar (Dienstag) ein drittes Mal eingeladen, um Wahlbezirke zu bilden. „Das werden wir wöchentlich machen, weil jede Woche eine neue Vorgabe kommt“, grantelte Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, der durch die bald anstehende zweite Ehrenrunde die Motivation der Mitarbeiter vor einer Herausforderung sieht.

Im November 2019 hat der Wahlausschuss ein erstes Mal die Grenzen für die 17 Wahlbezirke festgelegt. Dann tagte im Dezember der Verfassungsgerichtshof und kassierte ganz nebenbei eine Vorgabe für die Größe der Wahlbezirke. Sie dürfen nur noch 15 statt vorher 25 Prozent vom Mittelwert abweichen. Das hat der Wahlausschuss bei seiner zweiten Sitzung am 21. Januar für zwei zu klein geratene Davensberger Bezirke korrigiert.

Jetzt spielt plötzlich eine Rolle, dass der Stichtag 30. April 2019 und der Wahltag am 13. September 2020 weit auseinander liegen. Darauf wird im vierten Erlass nach dem Gerichtsurteil zur Stichwahl der Bürgermeister eingegangen. Am 22. Januar wurde der Gemeinde nach ihrer Auskunft erstmals mitgeteilt, dass zu prüfen ist, ob ein Wahlbezirk bis zum Wahltag deutlich mehr Wahlberechtigte haben könne. Im größten Ascheberger Wahlbezirk, der Nummer eins, führte dieses Überprüfen dazu, dass er nicht rechtssicher eingeteilt ist. Dort haben das Bultenkarree, das Wohn- und Geschäftshaus Appelhofstraße und die neuen Wohngebäude an der Himmelstraße, die Einwohnerzahl deutlich ansteigen lassen. Die Pflicht zur Prognose hat dazu geführt, dass dieser Wahlbezirk nun um mehr als 15 Prozent, der frischen Toleranzgrenze, nach oben vom Mittelwert abweicht. Deswegen wird der Wahlausschuss am 18. Februar ein drittes Mal tagen.

Zu Beginn des Einteilens hatte die Verwaltung zwei Vorschläge gemacht. Eine Alternative war, das Gemeindegebiet in etwa gleichstarke Bezirke einzuteilen. Die Kommunalpolitik sprach sich aber für Vorschlag zwei aus, der die Ortsgrenzen berücksichtigt und große Unterschiede in der Größe in Kauf nimmt. Deswegen muss durch die nachgeschobenen Regeln nachgearbeitet werden. Im anderen Fall hätte alles gepasst.