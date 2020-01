„Ich bin stolz auf euch!“ Zu Urkunde und Sportabzeichen gab des gestern Morgen für die Lambertus-Grundschüler auch ein dickes Lob von Schulleiterin Charlotte Bücker . Sie hob die positiven Seiten des Sports hervor. So hilft er, gesund zu bleiben. Insgesamt wurden an den beiden Standorten der Lambertusschule in Ascheberg und Davensberg 252 Abzeichen verliehen. 15 Mal Gold, 30 Mal Silber und 18 Mal Bronze waren schon im Sommer 2019 an die damaligen Entlassschüler verteilt worden. Jetzt kamen noch einmal 28 Mal Gold, 83 Mal Silber und 78 Mal Bronze hinzu. Ausgegeben wurden sie von Schulleiterin Bücker, Lehrer Thomas Wilfing, der als „Sportmotor“ der Schule die Nachfolge von Inge Rehn angetreten hat, und von Ann-Kathrin Naber. Sie kommt von der Sparkasse Westmünsterland, die den Sportabzeichenwettbewerb fördert und dafür sorgt, dass die Abzeichen an die Schüler ohne Kosten ausgegeben werden können.