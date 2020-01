Die „Alko-Quiz-Impro-Show“, die seit 2011 für Schüler im Kreis Coesfeld ab der Jahrgangsstufe acht durchgeführt wird, gastiert am Dienstag (4. Februar) an der Profilschule Ascheberg. Der Arbeitskreis Prävention im Kreis Coesfeld hat mit der „Alko-Quiz-Impro-Show“ ein zeitgemäßes Format schulischer Suchtvorbeugung entwickelt, das aus drei Bausteinen besteht: Kern ist die Quizshow, bei der Schüler als Rateteams Fragen rund um das Thema Alkohol auf der Bühne lösen müssen. Das Improvisationstheater „Impro 005“ aus Münster informiert und unterhält die Schülerschaft, begleitet von einer professionellen Moderation. Zu sehen ist es für die Schüler am Dienstag um 10.15 Uhr in der Aula der Profilschule in Herbern.

Beim Elternabend kommen die Referentinnen mit den Eltern über die Bedeutung des Alkoholkonsums von Jugendlichen ins Gespräch. Dabei geht es darum, mehr Bewusstsein für die Zusammenhänge zu entwickeln, Impulse im Umgang mit dem Thema und Tipps zur Gesprächsführung mit den Kindern zu geben. Referentinnen werden um 19 Uhr in der Aula der Profilschule Herbern Bettina Bayer, Petra Nachbar (Fachstelle Suchtprävention Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld) und Lioba Krüger-Rosenke (AWO-Sucht und Drogenberatungsstelle) sein.