Seit Samstag ist die Profilschule mit 52 Schülern im Zillertal unterwegs. Im Skigebiet Hochzillertal bei Kaltenbach entdecken die Anfänger blaue und rote Pisten und die Profis machen auch die schwarzen Pisten unsicher. Bei strahlendem Sonnenschein erlebten die Anfänger am Sonntag einen ersten wunderschönen Skitag und haben die Lust am Skifahren entdeckt. Dienstag mussten die motivieren Skifahrer eine Zwangspause aufgrund extremer Wetterbedingungen (Sturm von bis zu 100 Stundenkilometer) einlegen. Der Tag war trotzdem rundum gelungen: Mit Teambuilding, Skigymnastik, Technikschulung, SegeLunterricht und Spaziergang hatten die Schüler viel Spaß und konnten top vorbereitet in den neuen Schneetag starten. Bei Neuschnee konnten die Profiskifahrer die Skilehrer morgens super unterstützen und ließen den Tag mit der lang ersehnten Talabfahrt ausklingen. Am Samstag geht es zurück ins schneelose Ascheberg.