Der Funke vom Tag des Schützenfestes hält eisern bis heute

„Als die Nachbarn den Kranz gebunden haben, haben wir uns unterschiedliche Röschen gewünscht, grüne unten, dann silberne, goldene und oben dunkelbraun“, schmunzelt Josef Adamczyk . Die obersten Röschen stehen fürs Eisen, denn in diesen Tagen feiern Elisabeth und Josef Adamczyk ihre Eiserne Hochzeit. Zum Standesamt in Ascheberg sind sie am 29. Januar 1955 gegangen, den Traualtar in der Kirche St. Christophorus in Werne steuerten sie am 3. Februar 1955 an. Das Jubelpaar von der Bispingheide gehört zu jenen Duos, die sich keine Gedanken übers Rezept für eine so lange gemeinsame Wegstrecke machen, sondern es auf einen Umstand reduzieren: „Gesundheit ist das Wichtigste.“

Dass sich die Wege von Josef Adamczyk und Elisabeth Weinzierl überhaupt auf dem Davensberger Schützenfest 1954 gekreuzt haben, ist eine Geschichte, die das Leben geschrieben hat. Vater Weinzierl ist in Passau geboren und hat sich als damals Arbeitsloser beim Dortmunder Arbeitsamt nach einem Job erkundigt. So kam er 1927 nach Westfalen, wo er nach anderen Jobs in der Ascheberger Wepu-Fabrik landete.

Josef Adamcyk ist in Lünen geboren, nach dem frühen Tod des Vaters und der Wiederheirat der Mutter nach Marl-Drewer gekommen. 1954 besuchte er einen Freund in Davensberg, dort gingen sie zum Schützenfest. „Er ist mir schon sonntags aufgefallen“, lächelt Elisabeth Adamczyk . Deswegen wollte sie auch montags wieder in die Davert. Es lohnte sich, wie heute zu sehen ist, denn der Funke, der übersprang, ist nie erloschen. Dabei trafen seine Knickerbocker-Hosen und Tanzkünste nicht einmal ihren Gefallen. Dafür brachte er sie nach Hause. Als sie um 5 Uhr an der Bispingheide ankam, durfte sie gleich arbeiten.

Noch am Tag seiner Hochzeit hat Josef Adamczyk an der Zeche in Werne gefragt, ob er dort arbeiten könne. Zwei Tage später durfte er anfangen. Mehrmals wechselte er das Unter-Tage-Revier. Bis zu einem schweren Arbeitsunfall: „18 Monate krank gefeiert, sechs OPs, fünf neue Sehnen“, deutet Adamczyk auf seinen linken Unterarm. Danach war zwangsweise Schluss mit der Zeit als Bergmann. Der Jubilar fing bei Erkmann als Automatenmechaniker an, er reparierte bei PEWE in Lüdinghausen Grillgeräte und arbeitete bis zur Rente als Pförtner im Autohaus Kiffer in Münster. Frau Elisabeth packte in unterschiedlichen Haushalten mit an. Gemeinsam schenkten sie sechs Kindern das Leben, eins starb allerdings kurz nach der Geburt. Mit den fünf noch lebenden Kindern und ihrem Anhang, gratulieren acht Enkel und fünf Urenkel zur Eisernen Hochzeit. Den nachbarschaftlichen Kranzbindern ist übrigens noch aufgefallen, dass sie ihr Werk fast die diamantenen Röschen für die Feier vor fünf Jahren vergessen hätten.

Gefeiert wird dort, wo das Paar sich kennengelernt hat: Bei Clemens August in Davensberg.