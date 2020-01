„Ein tolles Ergebnis“, sagt der Experte. Klaus Becker , Sportabzeichen-Beauftragter im Kreis Coesfeld, war gestern nach Herbern gekommen, um in der Mariengrundschule Sportabzeichen zu überreichen. 58,8 Prozent der Schüler hätten im vergangenen Jahr die Bedingungen erfüllt. 33 goldene Abzeichen wurden vor der versammelten Schulgemeinschaft ausgegeben. Die sportlichsten Mädchen und Jungen sind hier auf dem Gruppenfoto zu sehen. Klaus Becker wird eingerahmt von Sonja-Yvonne Feldmann-Bauer von der Sparkasse Westmünsterland und Lehrerin Sandra Glowacz, die die Sportabzeichenabnahme an der Schule organisiert. Insgesamt wurden 120 Sportabzeichen erworben, neben den Goldenen waren es 51 in Silber und 36 in Bronze.