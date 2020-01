Die Platte des künftigen Bühnenhauses, dass an der Aula der Profilschule Ascheberg in Herbern gebaut wird und den Gesamtkomplex am Ende zur Gemeindehalle machen wird, ist schon seit einiger Zeit fertig. „Im nächsten Schritt werden die Wände aus Betonfertigteilen aufgestellt. Sie müssten in diesen Tagen fertig werden“, berichtet Architekt Bernhard Kröger auf WN-Anfrage. An der Baustelle in Herbern werde es also in Kürze weitergehen.