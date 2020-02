Die Kolpingsfamilien in den drei Orten der Gemeinde Ascheberg sammeln am Samstag (8. Februar) Altkleider. Sie bitten, die Sammelbeutel zugebunden und gut sichtbar an den Straßenrand zu stellen. Wegen möglicher Fremdsammler bitten die Gesellenvereine, die Spenden erst kurz vor dem Start nach draußen zu stellen. Gesammelt werden Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Bett- und Hauswäsche, Federbetten und Schuhe - keine Lumpen und Textilreste. Die Kleidung muss sauber und gut verpackt sein.

In Ascheberg starten die Sammler um 9 Uhr. Tüten für die Abgabe sind im Vorfeld bei der Sparkasse, Volksbank, bei Niemann, Touristinfo, Raiffeisen, Frenster sowie Bäckerei und Café Lüningmeyer zu bekommen. Der Erlös fließt in die Aufgaben der Kolpingsfamilie Ascheberg, teilt der sammelnde Verein mit.

Die Kolpinger in Davensberg verteilen Handzettel und Tüten an die Haushalte im Davertdorf. Das Sammelgut sollte am bis 9 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden. Bei größeren Mengen oder Transportschwierigkeiten holen die Kolpinger die Altkleider auch ab. Anmeldung unter der Handynummer

0173/ 1060251. Verwertet werden die Altkleider von der Kolping Recyling in Fulda.