Prävention im Quizshow-Gewand

Das blaue Quartett ließ sich am Ende als Sieger feiern, Gewinner waren in der Aula der Profilschule aber alle Acht- und Neuntklässler. Denn die Alko-Quiz-Impro-Show bescherte ihnen einen jugendgerechten Zugang zum Problemfeld Alkohol. An- und Einsichten wurden ohne erhobenen Zeigefinger in einer Mischung aus Quiz und Impro-Theater vermittelt.

Der von vielen öffentlichen Stellen und Gruppen im Kreis Coesfeld getragenen Arbeitskreis Prävention hat mit der Alko-Quiz-Impro-Show ein Paket geschnürt, in dem die jungen Quizer von Moderator Carsten Höfer an die Hand genommen und durchs Programm geführt werden. Das Improvisationstheater „Improo5“ aus Münster sorgt für Unterhaltung, zusätzlichen Input und zwischendurch auch für neue Fragen.

Farin Urlaub überrascht Profilschüler

Es dauert ein bisschen, ehe die vier Teams die ersten Punkte auf der Habenseite verbuchen. So tippen sie bei der Frage, welcher Musiker mit einem alkohol- und drogenfreien Lebensstil in Verbindung gebracht wird, auf Ed Sheeran. Die richtige Antwort ist aber Farin Urlaub von den Ärzten. Alle glauben auch, dass in einem alkoholfreien Bier bis zu 0,1 Prozent Alkohol sein darf. Tatsächlich sind es aber 0,5 Prozent. Der Glaube, alles über Alkohol zu wissen, bröckelt. Erstmals punkten alle Teams bei den Kalorien für ein 0,3 Liter-Glas Bier. Es sind 130 Kilokalorien. „So viel wie ein Schnitzel“, erklärt Höfer und stößt in der Aula auf Erstaunen. Die Jugendlichen sind auch überzeugt, dass ihnen Alkohol in der Kinowerbung erst um 20 oder 22 Uhr begegnen darf, aber dafür wird schon um 18 Uhr geworben werden.

Die nächste Botschaft: Die Leber benötigt ihre Zeit, um Alkohol abzubauen. Das lässt sich nicht beschleunigen. Promillegrenzen, die auch schon mit einem E-Scooter gelten, werden erläutert.

Das Improtheater spielt unter anderem, wie ein Jugendlicher mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert wird. Oder, dass eine Frau auf einen Kuss verzichtet, weil der Mann eine Alkoholfahne hat. Und sie zeigen, dass im Supermarkt kein Alkohol an Jugendliche verkauft werden darf. Nach jeweiligen Improvisationen schließt sich eine Quizfrage an.

Bei „Ja“- und „Nein“-Fragen erfahren die Schüler, dass die Krankenkasse die Transportkosten übernimmt, wenn man für einen stark alkoholisierten Jugendlichen einen Rettungswagen ruft. Bevor das Publikum unruhig wird, darf es hier mitraten.

Die blaue und die grüne Gruppe buzzern sich durchs Finale und lernen, dass fettiges Essen einen Kater nicht vermeidet. Viel Wasser zu trinken, kann aber den Kater verringern. Am Ende des Vormittags siegt die blaue Gruppe – das muss beim Alkohol wohl so sein.

Abends werden die Eltern informiert. „Alkohol zwischen Spaß und Risiko“ ist das Thema, besonders das Verharmlosen von Alkoholgenuss. Die Schule wird innerhalb des nächsten halben Jahres noch einmal Besuch erhalten. Ein After-Quiz-Update rundet das Projekt unter Federführung von Michael Werremeier vom Fachbereich Jugend und Familie im Coesfelder Kreishaus ab.