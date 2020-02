Rathaus-Umfeld verschönert

Die Gemeinde Ascheberg hat die Flächen rund ums Rathaus von der Firma Wellering überarbeiten lassen. Die Infrastruktur im Boden, die Parksituation für Autos, das Abstellen von Fahrrädern, und die Barrierefreiheit sind mit einer veränderten Optik die Gewinner.

Vor gut 25 Jahren, so Tiefbauer Christian Scheipers gestern bei einem Pressetermin, seien die Park- und Gehflächen rund ums Rathaus zwar schon eingefasst, aber nur mit einer wassergebundenen Decke versehen worden. Sie habe immer wieder durch Schlaglöcher den Einsatz des Bauhofes erfordert. Zudem sei, auch und gerade bei feierlichen Anlässen, durch das Umfeld Dreck an Schuhen und Kleidung ins Rathaus getragen worden.

Fahrradabstellplatz am Rathaus Foto: Theo Heitbaum

„Im Untergrund ist die Entwässerung erneuert worden. Wir haben Kabelschächte gelegt und Elektrokabel zu den Schaukästen gezogen, damit sie beleuchtet sind“, nannte Tiefbauer Jan Rohlmann Dinge, die mit dem Ende der Arbeiten nicht mehr zu sehen sind. Die Parkflächen sind auf 2,75 Meter verbreitert worden. „Früher hatten Besucher oft Mühe beim Aussteigen“, erläuterte Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, der von seinem Büro einen guten Blick auf die Parkplätze hat. Mit der Zusatzparkfläche, die schon vorher entstanden ist, stehen am Rathaus nun 51 Parkplätze zur Verfügung. Dazu gesellen sich ein Carport und eine Hütte mit der Möglichkeit, E-Bikes zu laden. Für die Fahrräder fehlen noch Abstellgestelle. Sie, so Scheipers, würden gerade von einer Ascheberger Firma entwickelt und sollten später auch auf Plätzen genutzt werden. Insgesamt sind inklusive des Weges zur Bultenstraße 1000 Quadratmeter gepflastert worden.

Die Mülltonnen sind in einer Box verschwunden. Aus einer Fahnenstange sind drei Masten nach europäischem Standard geworden. Gestern wehten dort die Fahnen von TuS Ascheberg, Davaria Davensberg und SV Herbern. Vorne am Rathaus wurde ein Pylon aufgestellt, der in ähnlicher Optik vor den Feuerwehrgerätehäusern in Ascheberg und Davensberg steht.

Fahnen vor dem Rathaus Foto: Theo Heitbaum

Dazu steht am Haupteingang ein neuer Briefkasten. „Der Einwurf ist barrierefrei möglich und er nimmt mehr Post auf. Gerade bei Wahlen mussten die Mitarbeiter ihn tagsüber öfter leeren“, berichtet Scheipers. Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen in der Verwaltung, ergänzt, dass am Hauptportal eine Meldeanlage eingerichtet worden ist, die Rollstuhlfahrern hilft. Sie können außerhalb der Öffnungszeiten ihren Ansprechpartner in der Verwaltung direkt anwählen. Die Türen sollen noch in diesem Jahr elektrifiziert werden, so dass sie sich automatisch öffnen.

Unternehmer Wellering war dankbar, erstens für die Gemeinde Ascheberg und zweitens an so prominenter Stelle im Dorf arbeiten zu dürfen. Die Gemeinde bescheinigte ihm tadellose Arbeit. Die Tiefbauarbeiten kosteten 100 000 Euro und lagen damit im Rahmen der Kalkulation und Ausschreibung. Für Fahnenmasten, Pylon und Co. wurden noch einmal 20 000 Euro in die Hand genommen.