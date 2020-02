Wenn ältere Ascheberger sich Hilfe beim Rasenmähen wünschen und junge Menschen gerne ihre Finanzsituation aufbessern wollen, dann müssen sie im Grunde nur zusammengebracht werden. Das strebt die Taschengeldbörse für Ascheberg, Davensberg und Herbern an. Sie wurde vom Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit der Offenen Jugendarbeit ersonnen. In der nächsten Woche wird das Prinzip bei zwei Terminen erläutert.

„Sie ist nicht neu. Im Ruhrgebiet gibt es sie in fast jeder Stadt“, beansprucht Karl-Heinz Bartsch, Vorsitzender des Seniorenbeirates, kein Copyright auf die Idee. Vielmehr möchte er die Taschengeldbörse mit seinem Team als weiteres gemeinsames Projekt von Jung und Alt auch in Ascheberg an den Start bringen. Als Partner wurde die Offene Jugendarbeit gefunden. „Wir arbeiten schon einige Zeit mit dem Seniorenbeirat zusammen. Das läuft gut“, informierte Saskia Adriaans gestern bei einem Pressetermin.

Informationsabende am 12. und 13. Februar

Mit der Idee geht der Seniorenbeirat schon länger schwanger. Die Ungewissheit um die räumliche Zukunft der OJA hat dem Vorankommen eine Auszeit verordnet. Als die Frage geklärt war, wurde ein Paket geschnürt, mit dem es jetzt in die Öffentlichkeit geht, das aber auch den sofortigen Start ermöglicht.

Senioren, die einen Helfer fürs Gassi gehen mit dem Hund, fürs Einkaufen, für Hilfe in Haushalt, zum Straße fegen oder Freizeit gestalten suchen, melden sich beim Seniorenbeirat Ascheberg, der über eine feste Telefonnummer ( 0 25 93 / 6 09 12 30) verfügt. Jugendliche, die mit kleinen Hilfsdiensten gerne ihr Taschengeld aufbessern möchten, wenden sich an die Offene Jugendarbeit ( 0 25 93/ 78 21). „Wir werden dann schauen, was zusammen passt. Bei uns werden dann auch Verträge unterschrieben“, informiert Adriaans.

Jugendliche sollten zwischen 14 und 20 Jahre alt sein. Das Taschengeld für sie sollte mindestens fünf Euro die Stunde betragen. Die Arbeitszeit sollte zwei Stunden am Tag, zehn in der Woche und insgesamt 60 Stunden im Jahr nicht überschreiten.

Die Informationen sind in einem Flyer zu finden, der über die beiden Organisationen verteilt wird. Wer mehr über das für Ascheberg, Davensberg und Herbern neue Konzept erfahren will, kann das bei zwei Info-Terminen in der nächsten Woche. Am Mittwoch (12. Februar) wird das Projekt um 17 Uhr im Bürgerforum vorgestellt. Im JuIn in Herbern startet am Donnerstag (13. Dezember) um 17 Uhr die Informationsveranstaltung.