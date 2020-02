Karin Börste, geborene Kinderdick, und ihr Mann Herbert feiern in dieser Woche ihre Goldene Hochzeit. Gefunkt hat es 1968 beim Tanzabend in der Gaststätte Tergeist (Strunk), zwei Jahre später war Töchterchen Anja unterwegs und es wurde geheiratet. „Puh, das war damals nicht ganz einfach, meinen Eltern zu beichten, dass Karin in anderen Umständen war. Aber als unsere Mieter ausgezogen waren und es sich anbot, die Wohnung zu übernehmen, hab ich es gesagt. Da war sie schon im fünften Monat und es musste dann auch zügig gehen“, erzählt der Jubel-Bräutigam freimütig.

Karin erinnert sich auch noch an die Zeit. „Meine Schwiegermutter hat mich immer gut unterstützt, das muss ich sagen.“ Geheiratet wurde in der Krankenhauskapelle des St. Joseph-Hospitals. Pastor Bernhard traute das junge Glück. Vier Monate nach der kirchlichen Trauung erblickte Tochter Anja das Licht der Welt, neun Jahre später wurde Sohn Marcel geboren. Herbert arbeitete als Elektriker bei der VEW und Karin als Friseurin beim Haarmodengeschäft Närdemann.

Neben Karin gab es noch eine weitere Liebe im Leben von Herbert, nämlich der SV Herbern. Seit 1965 ist er Vereinsmitglied. Als rechter Verteidiger stieg er mit der ersten Mannschaft des blau gelben Sportvereins 1976 zum ersten Mal in die Landesliga auf. Börste kann sich noch gut an das legendäre Duell um den Aufstieg in die Landesliga gegen den SC Westtünnen und Horst Hubresch erinnern. „Wir waren punktgleich. Das war ein Spiel. Hubresch schoss mehrere Tore und wir waren fast chancenlos“, erinnert sich Börste. Die Freundschaft zu seinen Fußballfreunden von damals hält bis heute. Zudem war der 69-Jährige viele Jahre als Sport- und Platzwart beim Tennisverein aktiv und unentbehrlich. Ehefrau Karin war und ist als Bezirkshelferin bei der KFD und im Kegelclub bei den „Pumpen Puppen“ aktiv. In der Weltgeschichte herumreisen ist nichts für das Jubelpaar. „Wir sind am liebsten zu Hause“, sind sich beide einig. Stolz und glücklich sind Herbert und Karin auf ihre Familie und vor allem die drei Enkelkinder.

Was ist das Patentrezept für 50 Ehejahre? „Vertrauen und Jedem seine Freiheiten lassen“, da sind sich beide einig. Für die Zukunft wünschen sich beide gesund zu bleiben. „Das ist das Wichtigste.“