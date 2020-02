Borgmann gibt Akteuren ein Gesicht

Januar 1995: Albert Borgmann ist krank. Drei Tage bevor sich für die Kolpingspielschar Ascheberg zum ersten Mal der Vorhang zu „De Fernsehhelden“ hebt, fällt der Mann aus, der die Spielschar passend und schön aussehen lässt. Und nun? „Der Salon Borgmann hat uns seit mehr als 60 Jahren nicht im Stich gelassen“, berichtet Martin Weiß und blickt im Spiegel zu Uta Borgmann , die sich gut an das Geschehen vor 25 Jahren erinnern kann: „Mein Vater hat mir damals sein Köfferchen gegeben und mich losgeschickt: Mach das Mal!“ Die Tochter hat es nicht nur einmal gemacht, sie ist der Spielschar bis heute treu geblieben. Zum Jubiläum gab es jetzt ein Dankeschön und einen Blumenstrauß.

Uta Borgmann hält die Perücke mit den schwarzen Haaren in Händen. Sie hilft, wenn aus dem Kolpingvorsitzenden und Bäcker Martin Weiß der Modezar Rudi Mooshauer werden soll. Normalerweise findet die Friseurmeisterin für jeden Fall eine Perücke im eigenen oder im Spielschar-Fundus. Dieses Mal war es schwerer, denn bei der Figur Mooshauer ist klar, dass der Name für Mooshammer steht und damit haben die Leute ein Bild im Kopf. Die typischerweise toupierten pechschwarzen Haare waren so einfach nicht zu bekommen.

Diamantensuche in Ascheberg 1/188 Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

„Wir haben die Perücke im Internet bestellt. Sie war für den Karneval, ich habe sie dann umgearbeitet“, berichtet Borgmann. Den Schnäuzer hat Martin Weiß für die Rolle wachsen lassen. „Damals hatte ich noch ganz regulär einen Schnauzbart“, erinnert er sich 25 Jahre zurück. Selbst ist er schon zehn Jahre länger dabei. Deswegen stand er bei der Ehrung mit Mechtild Mehring und Ludger Heubrock neben Uta Borgmann. Das Trio debütierte beim Stück „Wenn de Hahn kreit“ im Jahr 1985, also vor 35 Jahren. „Manslüh sind Dickköpp“ lautete 1990 das Stück, mit dem Angelika Hömann als Souffleurin zur Spielschar stieß. Ihre Blumen gab es also fürs 30-Jährige. 20 Jahre ist Michael Daldrup dabei. „TV total verdreiht“ hieß es bei seinem Debüt.

Uta Borgmann schminkt Martin Weiß Foto: Theo Heitbaum

Zurück in die Pfarrbücherei hinter der Bühne. Uta Borgmann ist mit dem Sitz der Perücke zufrieden, die Haare sind passend gekämmt, jetzt noch reichlich Haarspray, dann geht Weiß als Mooshauer durch. Es ist der Sonderfall, der schon weit im Vorfeld geklärt wurde. Weiß und Borgmann räumen den Platz vor dem Spiegel. Verena Welschhoff nimmt Platz, Christin Rehr den Kamm in die Hand. Seit etwa zehn Jahren unterstützt sie Uta Borgmann als Maskenbildnerin bei der Spielschar.

Rouge ist das Wichtigste!

Was genau das Duo zu tun hat, wird bei der Generalprobe entschieden. Die anfängliche Unsicherheit, als Borgmann mit Papas Köfferchen erstmals zum Pfarrheim ging, ist der beruhigenden Erfahrung aus vielen Schminkjahren gewichen. Zudem haben die Maskenbildnerinnen auch vorher schon einmal vorbeigeschaut.

„Das Wichtigste ist Rouge“, erklärt Borgmann, die keinen Akteur ungeschminkt auf die Bühne lässt. Schließlich spielen sie im gleißenden Scheinwerferlicht, das normale Gesichter blass erscheinen lässt.

Eine Stunde bevor sich der Bühnenvorhang hebt, öffnet Borgmann das Köfferchen in der Bücherei. Dort geht es zu wie in einem Ameisenhaufen, ein Kommen und Gehen, ein Verschwinden zum Umziehen hinter dem Vorhang, ein Mundschenk, der für Getränke sorgt, Techniker, die auf ihren Einsatz warten, Familienmitglieder der Akteure, die alles Gute wünschen und am Rand der Spiegel und Maskenbildnerinnen, die jetzt ihre wichtigste Einsatzzeit haben.

Wenn der erste Akt beginnt, dürfen sie die Hände nicht in den Schoß legen. Aus dem Modezar (Weiß) wird ein Gangsterboss und auch die überdrehte Karla Sauer (Welschhoff) muss zur coolen Gangsterbraut werden. Fünf Vorstellungen liegen hinter Borgmann, drei Aufführungen stehen noch bevor.

Für die Aufführungen am heutigen Samstag (8. Februar) um 19.30 Uhr, am Sonntag (9. Februar) um 16.30 Uhr und am 15. Februar (Samstag) um 19.30 Uhr gibt es noch wenige Karten an der Abendkasse.