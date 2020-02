Seit Mai 2019 ist in Ascheberg die Urnenbestattung in einem Kolumbarium möglich. Dazu wurden auf dem Friedhof an der Sandstraße vier Stelen im Halbkreis aufgestellt. „Die Nachfrage ist groß“, berichtet Adelheid Woltering von der Friedhofsverwaltung der Gemeindeverwaltung. „Von den zwölf Kammern sind bereits neun belegt.“ Daher wurde das Kolumbarium Ende Januar um weitere vier Stelen mit zwölf Kammern erweitert. „Die Arbeiten hat die Firma Wellering ausgeführt“, berichtet Jan Rohlmann von der Tiefbauabteilung. Jede Kammer kann mit bis zu zwei Urnen belegt werden. „Der Standort des Kolumbariums auf dem Friedhof lässt schrittweise Erweiterungen für bis zu 16 Stelen zu“, ergänzt Gesche Ahmann , Fachgruppenleiterin Bauverwaltung. Ein solcher Standort wird auf dem Friedhof in Herbern gesucht. „Die Fläche muss eine symmetrische Anordnung und -erweiterung der Stelen ermöglichen“, erklärt Ahmann. Wer sich für eine Bestattung im Kolumbarium interessiert, erhält weitere Informationen bei Adelheid Woltering unter 0 25 93 / 6 09 60 15 oder woltering@ascheberg.de. Die Kammern können jedoch nicht reserviert werden, sondern werden der Reihe nach vergeben. Eine Doppelgrabstelle im Kolumbarium kostet 2175 Euro. Die Ruhefrist beträgt 20 Jahre.