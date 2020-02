Herberner Urgestein feiert Neunzigsten

Kaum jemand im Dorf kennt ihn nicht, Otto Jäger aus Herbern. Am heutigen Samstag feiert der Senior mit dem verschmitzten Lächeln seinen 90. Geburtstag. Ob als Handwerker, in der heimischen Politik oder als Mitgründer des Herberner Spielmannszuges – Otto Jäger ist ein Herberner Original und Urgestein.

Geboren wurde der rüstige Jubilar in seinem Elternhaus an der Werner Straße. Die Kindheit des Jubilars war geprägt vom zweiten Weltkrieg. „Man konnte nicht ins Geschäft gehen und einkaufen, was man wollte. „Es wurden Lebensmittelkarten zugeteilt. Pro Person gab es dann Brot, Kartoffeln und eventuell auch Fleisch“, erzählt Jäger.

Die Familie war und ist das Wichtigste im Leben des Jubilars. Mit seiner im letzten Jahr verstorbenen Ehefrau Elisabeth war Jäger über 60 Jahre lang verheiratet. Drei Kinder hat das Paar bekommen. Ursprünglich wollte Otto Jäger als Bankkaufmann arbeiten, doch diese Pläne änderten sich als die Familie die Nachricht bekam, dass sein Bruder Heinz im Dezember 1944 im Krieg gefallen war.

„Heinz sollte und wollte den elterlichen Malerbetrieb übernehmen. Nach dem Schicksalsschlag bin ich dann eingesprungen“, erzählt Jäger. An diese Zeit erinnert sich Jäger mit Kopfschütteln. „Nach dem Krieg gab es keine Tapeten und Farben wie es sie heute gibt. Wir haben Leimfarben angerührt und uns beholfen, wo es nur ging. Die Wände wurden zum Beispiel mit Musterrollen gestrichen.“ Bezahlt wurde in dieser Zeit nur gegen Lebensmittel, besser wurde es 1948 mit der Währungsreform.

1949 wurde der Spielmannszug der Kolpingsfamilie von Josef Nölkenbockhoff, Hugo Schroer, Heinz Nientied, Karl Gröne, Josef Soester, Willi Koch, Bernhard Struhkamp, Paul Thiemann , Ewald Wesselmann und Otto Jäger gegründet. Keiner der oben genannten Jungspunde konnte Noten lesen oder gar ein Instrument spielen. Dennoch hatten sich die jungen Männer in den Kopf gesetzt, auf dem Schützenfest 1950 in Herbern aufzuspielen. Zuvor hatte dieses nach dem Krieg der Spielmannszug Drensteinfurt getan. „Das wollten wir auch“, erinnert sich Jäger, der schon seinerzeit ein Mann der Taten war. Der erste Auftritt des neu gegründeten Vereins war beim plattdeutschen Theaterstück. Neben dem Spielmannszug stand Jäger fünf Jahre der Herberner Kolpinggemeinschaft vor. „Die vielen Feste, die wir besucht und auch selbst ausgerichtet haben, sind in guter Erinnerung. Das war eine schöne und unvergessliche Zeit.“

Politisch war Jäger ebenfalls immer ein verlässlicher Partner. 20 Jahre lang war er für die CDU im Gemeinde- und Amtsrat in Herbern/ Stockum tätig. „Das war damals noch überschaubar, als dann 1975 eingemeindet wurde, war mir das alles zu kompliziert und wurde mir auch zu viel. Ich habe mich dann aus den Funktionen zurückgezogen und auf meinen Betrieb und die Familie konzentriert.“

Der Malerbetrieb feierte im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Seit drei Generationen wird das Handwerk in der Familie Jäger jetzt fortgeführt. Sein Sohn Gerd übernahm die Firma vor gut zwanzig Jahren. Kleine Arbeiten übernimmt der Jubilar noch heute. Fit hält er sich mit Fahrrad fahren. Für die Zukunft wünscht sich Jäger nur eins: Gesund zu bleiben. Zum Geburtstag gratulieren neben seinen beiden Söhnen Gerd und Stefan auch seine Schwiegertochter Christina sowie seine drei Enkelkinder Paul, Hannah und David, Nachbarn, Freunde und der Spielmannszug der Kolpingsfamilie.