Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen. Am Freitagmittag wurden die Schulen vom Schulministerium vor schweren Unwettern gewarnt.

Auf Empfehlung des Schulministeriums sowie in Absprache mit den Schulleitungen und der Gemeinde Ascheberg findet daher der Unterricht am Montag (10. Februar) an der Profilschule, Lambertusschule (Schulverbund Ascheberg-Davensberg) und Marienschule Herbern nicht statt. Die Schulen bleiben an diesem Tag wegen der zu erwartenden Gefahren geschlossen, heißt es in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung Ascheberg.