62 Frauen aus Herbern nahmen an der Mädchensitzung der Karnevalsgesellschaft „Original Kölsche Domputzer von 1979“ in der Mühlheimer Stadthalle teil. Nach einem Begrüßungstrunk herrschte schon im Bus – die Fahrt und Eintrittskarten hatte die KFD St. Benedikt Herbern organisiert – eine tolle Stimmung. Namhafte Künstler wie Marc Metzger, Paveier, Kasalla, Domstürmer und das Dreigestirn sorgten für gute Unterhaltung und ausgelassene Stimmung in der Stadthalle. Wieder zurück in Herbern waren die Frauen sich einig: Den Kölner Karneval „live“ und nicht am Fernsehen zu erleben, war eine gelungene Sache.