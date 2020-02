Lambertusschüler schnuppern nun Zirkusluft

Sehr zur Freude der Kinder an der Lambertusschule wurde schon am Mittwoch Zirkusluft geschnuppert. Weil es am Dienstagabend windstiller wurde, baute die Familie Casselly das Zelt doch noch auf. So wurde gestern in der Manege trainiert. Gespannt warten, konzentriert üben und strahlend wieder anstellen hieß es für die Mädchen und Jungen im Zelt.

Kinder erobern die Manege 1/57 Zirkusprojekt in Ascheberg Foto: Theo Heitbaum

