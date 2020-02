Netzwerke sind für Kaufleute sehr wichtig

2019 war bei der Kaufmannschaft Pro Ascheberg nicht nur von diversen Veranstaltungen, sondern auch von viel Arbeit geprägt. „Wir sind eben keine One-Man-Show“, erklärte Vorsitzender Bernd Heitmann bei der Generalversammlung am Dienstag auf Frenkings Tenne. Dort ließ er, an Stelle von Schriftführerin Conny Lüningmeyer das Jahr 2019 Revue passieren. Dabei wurde schnell deutlich, wieviel Arbeit hinter den Kulissen steckt und was der Vorstand alles bewegt, um Netzwerke zu schaffen. „Das ist wichtig in Zeiten wie diesen“, machte Heitmann deutlich. Vernetzungen ist dabei gleich auf mehreren Seiten ein Stichwort. Alexander Neumann vom Förderverein der Profilschule griff diesen Begriff ebenfalls auf. Denn um Unterstützung für die Schule zu suchen, „ist die Vernetzung vor allem mit den Unternehmern vor Ort für uns ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt“, erklärte Neumann. Bei der Kaufmannschaft findet eben jenes Vernetzen auf mehreren Ebenen statt. „Dazu gehören beispielsweise auch Treffen mit Gewerbevereinen aus Nachbarorten“, so Heitmann. Auch mit der Kaufmannschaft Herbern Parat ist nach der Debütradtour im vergangenen Jahr, ein regelmäßiger Austausch geplant. „So soll die Radtour in diesem Jahr eine Wiederholung finden, dieses Mal wird sie dann jedoch von den Herbernern ausgerichtet“, so Heitmann. Er bedankte sich gleichzeitig auch beim Löschzug Ascheberg, der jährlich dabei hilft, den Ort weihnachtlich zu verschönern.

Die Italienische Nacht ist längst ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender. „Und sie zieht immer mehr Leute von außerhalb an“, unterstrich Heitmanns Stellvertreter Manfred Hölscher. Eine Aktion, die gut ankommt und vor allem auch heimischen Institutionen zu Gute kommt, ist der Pro-Ascheberg-Adventskalender. Hier machte Pressesprecher Günter Schwalbe noch mal darauf aufmerksam, dass es sich dabei um eine gelungene Kooperation mit der Bürgerstiftung Ascheberg handelt. „Im vergangenen Jahr sind Preise im Wert von 8800 Euro gestiftet worden, der Verkaufserlös bleibt in der Gemeinde“, so Schwalbe. Simone Böhnisch (Gemeinde Ascheberg) wies noch einmal auf das Unternehmerfrühstück am 1. April bei KFZ Schröer hin. Am 18. Februar wird im Bürgerforum um 18.30 Uhr die Frage gestellt: „Wie tickt die Generation Z “. „Dabei geht es darum, das Unternehmen junge Leute besser kennenlernen, denn die starten heute ganz anders durch die Digitalisierung ins Berufsleben als früher“, so Böhnisch. Gleichzeitig stellte sie in Aussicht, dass an der Profilschule für künftige Azubis und Unternehmer ein sogenanntes Speed-Dating geplant ist.

Kassenwart Jürgen Barrey bescheinigte dem 92 Mitglieder starken Verein eine gesunde Kassenlage. Kassenprüferin May Töpfer beantragte die Entlastung des Vorstands. Töpfer scheidet turnusgemäß aus. Petra Kröger prüft dafür nun gemeinsam mit Ulla Hölscher die Kasse.

Termine: 18. Februar um 18.30 Uhr „Wie tickt die Generation Z?“ (Anmeldungen bis Freitag, 14. Februar); 22. März Winterwanderung, 15 Uhr ab Eisenwaren Stiens; 20. März Frühlingserwachen; 1. April Unternehmerfrühstück; 14. August Italienische Nacht; 11. und 12. September Heimatshoppen.