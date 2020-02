Am Mittwoch (19. Februar) findet um 18.30 Uhr im großen Bürgerforum des Rathauses Ascheberg an der Dieningstraße das zweite Ascheberger Klimaforum statt. Dazu lädt der Klimaschutzmanager Martin Wolf alle Bürger ein, die gemeinsam aktiv werden möchten, um das Klima zu schützen, heißt es in einer gemeindlichen Pressemitteilung.

„Hier kann jeder Projektideen vorstellen oder Projekte finden, denen er sich anschließen möchte“, erklärt Wolf. Thematisch können sich die Gruppen mit Klima-, Umwelt- oder Artenschutz beschäftigen. Ein bürgerschaftliches Netzwerk hat sich bereits gebildet und freut sich beim Klimaforum über Mitstreiter. Wer am Klimaforum teilnehmen möchte, meldet sich formlos bei Martin Wolf unter 0 25 93/ 6 09 60 14 oder wolf@ascheberg.de an. Die Veranstaltung greift die Ergebnisse des ersten Ascheberger Klimaforums vom 18. Dezember 2019 auf und startet mit konkreter Projektarbeit.