Am Donnerstag wurde Baum Nummer 64 an der Königsallee am Haselbüschken eingepflanzt. Der Horner Jubiläumskönig Tobias Großerichter und Königin Tayana Silva de Carvalho holten die Baumpflanzaktion nach. „Das ist eine tolle Sache. Tayana kennt so einen Brauch als Brasilianerin nicht und fand die Pflanzaktion auch richtig gut“, sagte Großerichter. Der 2,5 Meter große Ahorn wurde fachgemäß von Lutz Billermann mit Hilfe von Großerichter-Azubi Johannes Wittenbrink gepflanzt.