Strahlende Stars in der Zirkus-Manege

Es ist nur ein Moment, ein glückseliges Strahlen in den Gesichtern der Mädchen und Jungen unter der Zirkuskuppel. Doch dieses tiefe Durchatmen nach dem erfolgreichen

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Salto, der Jonglage im Schwarzlicht, den magischen Momenten oder dem Clowns-Spaß wird nachwirken. Vier Tage im Zirkus Casselly haben die Lambertusschüler wachsen lassen.

„Ich habe ein Mädchen in der Klasse, das wollte am Dienstag nicht mitmachen und zuerst gar nicht in den Zirkus“, erzählt die stellvertretende Schulleiterin Britta Müller . Das Mädchen hat sich überwunden. Und ihr Gesicht sprach Bände als sie durch die Manege schwebte. Der Applaus, kräftig und anhaltend, bestärkte die Kinder noch. Dass hundertfache Klatschen war nicht etwa der Höflichkeit geschuldet. „Das war ganz toll, was die Kinder dort gezeigt haben“, staunt Vater Frank Pusch über die jungen Manegenstars. „Verblüffend“, ergänzt eine Mutter. Lehrerin Müller lobt die Konzentration, mit der die Kinder die ganze Zeit bei der Sache sind. In die Begeisterung über die eigenen Kinder mischt sich Anerkennung für die Zirkus-Familie Casselly. „Die Kinder haben Vertrauen zu ihnen, obwohl es für sie wildfremde Menschen sind“, sagt Pusch mit Blick auf akrobatische Kunststücke. Flotte Musik und Lichteffekte tun ein übriges, um das Publikum im vollbesetzten Zelt in den Zirkus-Bann zu ziehen.

Strahlen unterm Zirkusdach 1/119 Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Zirkusprojekt an der Lambertusschule Foto: Theo Heitbaum

Die Momente in der Manege vor den voll besetzten Tribünen werden bleiben, insgesamt ist die Woche für die Kinder ein großes Erlebnis, denn nicht nur Training und Aufführung sorgen für einen ungewohnten Alltag. Die Grundschule hat die gesamte Zeit als Projektwoche zum Thema Zirkus genutzt.

Drei Mal öffnete sich am Donnerstag und Freitag der Vorhang zu Aufführungen in der Manege. Im Zelt duftete es nach Popcorn, das von der Zirkusfamilie angeboten wurde. Draußen offerierte der Förderverein unter anderem Würstchen. Er unterstützte die Aktion nicht nur finanziell, sondern auch ideell. Während der beiden 18-Uhr-Vorstellungen leuchtete der Löschzug Ascheberg der Freiwilligen Feuerwehr zudem das Vorfeld des Zirkuszeltes aus. Und so gab es viele Unterstützer. Nicole Klaas, Vorsitzende des Fördervereins, wies in diesem Zusammenhang auf die Volksbank als Großspender hin.

Der nächste Besuch des Zirkus wird im Jahr 2024 sein. Denn alle Kinder sollen in ihrer Grundschulzeit einmal strahlender Star in der Zirkus-Manege sein.