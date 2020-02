Närrisches Treiben in der Karnevalsdiaspora

Die Karnevalsgesellschaft Rot-Gold Werne 09 hat am Samstagabend ihr elfjähriges Bestehen im großen Saal des Hotel-Restaurants Clemens August in Davensberg gefeiert. Das närrische Volk aus Werne steckte mit seiner Fröhlichkeit und der ungebrochenen Feierlaune an. Die Gäste aus Ascheberg, Herbern und Davensberg wurden aus ihrem Dornröschenschlaf aufgeweckt und vom Karnevals-Virus der fünften Jahreszeit infiziert.

Nach der Begrüßung der Tollitäten der Interessengemeinschaft des Werner Karnevals , Prinz Robin I. und seine Prinzessin Theresa I., sowie des Kinderprinzenpaares Luke I. und Marie II. und dem Verbandspräsidenten des Ruhr-Karnevals Lothar Schwarze wurden Orden verteilt.

Präsident Dietmar Felski hatte die Jecken zu einem bunten Programm mit allen Spezialitäten eingeladen und Wort gehalten. Die Jecken ließen getreu dem Motto der Veranstaltung „11 Jahre außer Rand und Band – von Werne bis ins Münsterland“ das Stimmungsbarometer von Anfang an in die Höhe schnellen.

Werner Narren feiern in Davensberg 1/63 Karneval in Davensberg mit Rot Gold Werne Foto: Isabel Schütte

Die Rietberger Prinzengarde mit beeindruckendem Männerballett, die Jugendgarde und Tanzmariechen des IWK, die Tanzcorps Rote Husaren Neuenkirchen, die Aaseenixen aus Münster und Oberschwester Helga stimmten die Jecken gekonnt ein. Mit der Kölschen Cover Band aus Everswinkel gab es kein Halten mehr. Christoph Görges, Steffen Serries, Christian Korte, Andreas Meier und Fabian Hestermann gaben Einblick ins kölsche Kult-Liedergut mit „wenn et Trömmelche jeht“, „Für die Ewigkeit“, „Supergeilezick“ bringt das Quintett den Saal zum Toben. Es ist das Finale vor dem eigentlichen Finale. Für Karnevalspräsident Dietmar Felski steht fest: „Wir sehen uns wieder.“ Dieser Aussage konnte Claudia Dietrich mit ihrer Mädelstruppe aus Herbern nur beistimmen. „Wir brauchen nicht nach Köln zu fahren, um Karneval zu feiern. Hier ist es sensationell.“ Das Publikum zollte höchsten Respekt, was der kleine Karnevalsverein mal wieder auf die Beine gestellt hat. Auch der Präsident weiß, dass es hierfür immer Leute geben muss, die zur Stelle sind und mit anpacken. „Matthias Wenge aus Ascheberg ist so jemand. Immer da und hilft, wo er kann. Danke für deinen Einsatz“, sagte Felski und überreichte einen Orden und ein kleines Präsent für diesen unermüdlichen Einsatz.

Der Veranstaltungservice Ferrari aus Werne von Martin Rinschede sorgte nach Programmende für die passende Musik bei der Aftershow-Party, die bis in die frühen Morgenstunden andauerte.